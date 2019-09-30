"Черный" список продуктов при акне – что запрещено есть

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Манная каша обладает высоким гликемическим индексом
Манная каша обладает высоким гликемическим индексом / ukrhealth.net

Рацион при акне должен быть богат фруктами и овощами. Существуют исследования, свидетельствующие о влиянии определенных продуктов на состояние кожи, в частности на развитие акне.

Дерматолог Анна Кравчук посоветовала, каких продуктов следует избегать, чтобы улучшить состояние кожи.

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Стоит отметить, что формирование акне на 25% зависит от питания, остальные 75% показатель состояния гормонов, стресса, полноценности сна и конечно, ухода за кожей.

Однако, следить за своим рационом, если у вас имеются проблемы с кожей, таки надо. При лечении тяжелых состояний, соблюдать определенные ограничения в пище, особенно важно.

Продукты, провоцирующие появление акне:

  • молоко (часто в корм, которым кормят коров, добавляют гормоны)
  • йогурты;
  • твердый сыр;
  • жирный творог;

Молочные продукты провоцируют появление акне

  • белый хлеб;
  • рис;
  • манная крупа;
  • пшено;
  • консервированные продукты;


Консервы слишком жирный продукт

  • фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри.)
  • блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи);
  • жареные орехи (избыток орехов в рационе)


Для предотвращения акне, стоит употреблять орехи в умеренных количествах

  • сахар;
  • шоколад;
  • какао;
  • кофе (особенно латте и капучино)
  • напитки, содержащие кофеин;
  • черный чай;


Напитки, содержащие кофеин, стоит тоже ограничить

  • алкогольные напитки;
  • острые специи и приправы;
  • соусы, майонез, кетчуп;
  • пакетированные фруктовые соки.

Все перечисленные продукты имеют высокий гликемический индекс. А высокая гликемическая нагрузка на организм может вызвать резистентность к инсулину и существенно нарушать работу сальных желез.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Красота Дерматология Лечение Женское здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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