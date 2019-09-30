"Черный" список продуктов при акне – что запрещено есть

Рацион при акне должен быть богат фруктами и овощами. Существуют исследования, свидетельствующие о влиянии определенных продуктов на состояние кожи, в частности на развитие акне.

Дерматолог Анна Кравчук посоветовала, каких продуктов следует избегать, чтобы улучшить состояние кожи.

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Стоит отметить, что формирование акне на 25% зависит от питания, остальные 75% показатель состояния гормонов, стресса, полноценности сна и конечно, ухода за кожей.

Однако, следить за своим рационом, если у вас имеются проблемы с кожей, таки надо. При лечении тяжелых состояний, соблюдать определенные ограничения в пище, особенно важно.

Продукты, провоцирующие появление акне:

молоко (часто в корм, которым кормят коров, добавляют гормоны)

йогурты;

твердый сыр;

жирный творог;

Молочные продукты провоцируют появление акне

белый хлеб;

рис;

манная крупа;

пшено;

консервированные продукты;



Консервы слишком жирный продукт

фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри.)

блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи);

жареные орехи (избыток орехов в рационе)



Для предотвращения акне, стоит употреблять орехи в умеренных количествах

сахар;

шоколад;

какао;

кофе (особенно латте и капучино)

напитки, содержащие кофеин;

черный чай;



Напитки, содержащие кофеин, стоит тоже ограничить

алкогольные напитки;

острые специи и приправы;

соусы, майонез, кетчуп;

пакетированные фруктовые соки.

Все перечисленные продукты имеют высокий гликемический индекс. А высокая гликемическая нагрузка на организм может вызвать резистентность к инсулину и существенно нарушать работу сальных желез.

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