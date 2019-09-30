"Черный" список продуктов при акне – что запрещено есть
Рацион при акне должен быть богат фруктами и овощами. Существуют исследования, свидетельствующие о влиянии определенных продуктов на состояние кожи, в частности на развитие акне.
Дерматолог Анна Кравчук посоветовала, каких продуктов следует избегать, чтобы улучшить состояние кожи.
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Стоит отметить, что формирование акне на 25% зависит от питания, остальные 75% показатель состояния гормонов, стресса, полноценности сна и конечно, ухода за кожей.
Однако, следить за своим рационом, если у вас имеются проблемы с кожей, таки надо. При лечении тяжелых состояний, соблюдать определенные ограничения в пище, особенно важно.
Продукты, провоцирующие появление акне:
- молоко (часто в корм, которым кормят коров, добавляют гормоны)
- йогурты;
- твердый сыр;
- жирный творог;
Молочные продукты провоцируют появление акне
- белый хлеб;
- рис;
- манная крупа;
- пшено;
- консервированные продукты;
Консервы слишком жирный продукт
- фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри.)
- блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи);
- жареные орехи (избыток орехов в рационе)
Для предотвращения акне, стоит употреблять орехи в умеренных количествах
- сахар;
- шоколад;
- какао;
- кофе (особенно латте и капучино)
- напитки, содержащие кофеин;
- черный чай;
Напитки, содержащие кофеин, стоит тоже ограничить
- алкогольные напитки;
- острые специи и приправы;
- соусы, майонез, кетчуп;
- пакетированные фруктовые соки.
Все перечисленные продукты имеют высокий гликемический индекс. А высокая гликемическая нагрузка на организм может вызвать резистентность к инсулину и существенно нарушать работу сальных желез.
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