24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Чеснок и кокаин не помогут: ВОЗ развенчала мифы о лечении коронавируса

- Читати новину українською

Сейчас эффективной вакцины от недуга нет, поэтому люди придумывают свои методы предотвращения болезни. Иногда доходит до абсурда. Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о Covid-19. О том, какие методы профилактики на самом деле не работают и как предотвратить распространение болезни – читайте дальше.

Что точно не поможет в лечении коронавируса

  • Прием кокаина

На самом деле прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом, пишет ВОЗ.

Обратите внимание Какой антисептик выбрать и защищает ли он от вирусов: Супрун

Ведь кокаин – это наркотик, вызывающий привыкание и имеющий опасные побочные эффекты.

  • Детская моча

Детская моча не является средством профилактики новой коронавирусной инфекции. Поэтому, мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от коронавируса. Однако необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Важно! Не каждый антисептик, который продают на кассе в супермаркете, справится с возбудителями. Хороший антисептик должен содержать 60 – 80% спирта или 2% хлоргексидина.

  • Чеснок

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными антибактериальными свойствами. Однако его эффективность против коронавируса не была доказана. Однако в ВОЗ советуют употреблять больше фруктов и овощей, которые перед этим нужно тщательно промыть.


Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением / Фото Unsplash

Кунжутное масло

Кунжутное масло также не способно убить новый коронавирус. Уничтожить вирус Covid-19 можно при обработке поверхностей некоторыми химическими веществами. Но нельзя натирать ими тело или кожу!

Вещества, которые могут уничтожить коронавирус на поверхности:

  • хлорная известь;
  • эфирные растворители;
  • 75% спирт;
  • надуксусная кислота и хлороформ.

Эффективная профилактика коронавируса

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
  • Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете. И не рукой, а локтем.
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
  • Тщательно мойте фрукты и овощи.
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
  • В случае эпидемии, избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
сегодня
Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус Covid-19 Наркотики Новости Здоровье ВОЗ Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
6 марта 18:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук