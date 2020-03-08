Чеснок и кокаин не помогут: ВОЗ развенчала мифы о лечении коронавируса

Сейчас эффективной вакцины от недуга нет, поэтому люди придумывают свои методы предотвращения болезни. Иногда доходит до абсурда. Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о Covid-19. О том, какие методы профилактики на самом деле не работают и как предотвратить распространение болезни – читайте дальше.

Что точно не поможет в лечении коронавируса

Прием кокаина

На самом деле прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом, пишет ВОЗ.

Обратите внимание Какой антисептик выбрать и защищает ли он от вирусов: Супрун

Ведь кокаин – это наркотик, вызывающий привыкание и имеющий опасные побочные эффекты.

Детская моча

Детская моча не является средством профилактики новой коронавирусной инфекции. Поэтому, мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от коронавируса. Однако необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Важно! Не каждый антисептик, который продают на кассе в супермаркете, справится с возбудителями. Хороший антисептик должен содержать 60 – 80% спирта или 2% хлоргексидина.

Чеснок

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными антибактериальными свойствами. Однако его эффективность против коронавируса не была доказана. Однако в ВОЗ советуют употреблять больше фруктов и овощей, которые перед этим нужно тщательно промыть.



Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением / Фото Unsplash

Кунжутное масло

Кунжутное масло также не способно убить новый коронавирус. Уничтожить вирус Covid-19 можно при обработке поверхностей некоторыми химическими веществами. Но нельзя натирать ими тело или кожу!

Вещества, которые могут уничтожить коронавирус на поверхности:

хлорная известь;

эфирные растворители;

75% спирт;

надуксусная кислота и хлороформ.

Эффективная профилактика коронавируса

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).

Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете. И не рукой, а локтем.

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.

Тщательно мойте фрукты и овощи.

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.

В случае эпидемии, избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала