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Четкий алгоритм на случай подозрения коронавируса

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Как выявить коронавирус: алгоритм действий / Especial

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая привела четкий алгоритм действий в случае, если есть подозрение на коронавирус. Инструкция рассказывает как действовать, если вернулись из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, как должны действовать эпидемиологи и как проводят лабораторное исследование на выявление инфекции.

Алгоритм основан на стандартах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

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Четкие алгоритмы действия для всех на случай подозрения на коронавирус Covid-2019.

 
Итак, что делать, если:
  • вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, или вы имеете острую респираторную инфекцию
  • к врачу придет больной коронавирусом;
  • будет происходить лабораторное обследование на выявление вируса;
  • эпидемиологи будут проводить лабораторное исследование на случай выявления вируса.

Алгоритмы действий для всех на случай подозрения на коронавирус

Если была поездка в КНР, или в одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, следует:

  • наблюдать за состоянием здоровья: есть температура тела, кашель, затрудненное дыхание;
  • избегать тесного контакта с людьми, надеть защитную маску, мыть руки с мылом;
  • обратиться к врачу как можно скорее, или вызвать скорую медицинскую помощь.
 
Готовность медучреждений
  • 2,5 тысячи инфекционных боксов;
  • 2 тысячи врачей инфекционных стационаров;
  • 5 тысяч медицинских специалистов инфекционных стационаров.

Заподозрить коронавирус Covid-2019 врачи должны в двух случаях:

  1. Пациент с тяжелым течением острой респираторной инфекции и при отсутствии другой этиологии, что полностью объясняет клиническую картину и при наличии в анамнезе путешествия или проживание в КНР, а также странах, где зафиксированы случаи коронавируса, в течение 14 дней до появления первых симптомов заболевания.
  2. Пациент с любым острым респираторным заболеванием и хотя бы одним из следующих критериев в анамнезе в течение 14 дней до появления симптомов:
  • контакт с подтвержденным или вероятным случаем;
  • особа работала в медицинском учреждении или посещала учреждение, где находятся на лечении пациенты с подтвержденной инфекцией.
 
Ссылки анализов в лабораторию

Анализы следует собрать у больного, посещавшего КНР, или находившегося в контакте с инфицированными в течение 14 дней до появления симптомов. Следует отправить образцы в вирусологическую референс-лабораторию ГУ "ЦОС Минздрава".

Главное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.
  • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
  • Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
  • У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Коронавирус из Китая: последние новости
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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Лечение Медицина Здоровье Зоряна Скалецкая
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