Четкий алгоритм на случай подозрения коронавируса

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая привела четкий алгоритм действий в случае, если есть подозрение на коронавирус. Инструкция рассказывает как действовать, если вернулись из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, как должны действовать эпидемиологи и как проводят лабораторное исследование на выявление инфекции.

Алгоритм основан на стандартах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Читайте также: Мир должен готовиться к пандемии, – ВОЗ Четкие алгоритмы действия для всех на случай подозрения на коронавирус Covid-2019. Итак, что делать, если: вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, или вы имеете острую респираторную инфекцию

к врачу придет больной коронавирусом;

будет происходить лабораторное обследование на выявление вируса;

эпидемиологи будут проводить лабораторное исследование на случай выявления вируса. Алгоритмы действий для всех на случай подозрения на коронавирус Если была поездка в КНР, или в одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, следует: наблюдать за состоянием здоровья: есть температура тела, кашель, затрудненное дыхание;

избегать тесного контакта с людьми, надеть защитную маску, мыть руки с мылом;

обратиться к врачу как можно скорее, или вызвать скорую медицинскую помощь. Готовность медучреждений 2,5 тысячи инфекционных боксов;

2 тысячи врачей инфекционных стационаров;

5 тысяч медицинских специалистов инфекционных стационаров. Заподозрить коронавирус Covid-2019 врачи должны в двух случаях: Пациент с тяжелым течением острой респираторной инфекции и при отсутствии другой этиологии, что полностью объясняет клиническую картину и при наличии в анамнезе путешествия или проживание в КНР, а также странах, где зафиксированы случаи коронавируса, в течение 14 дней до появления первых симптомов заболевания. Пациент с любым острым респираторным заболеванием и хотя бы одним из следующих критериев в анамнезе в течение 14 дней до появления симптомов: контакт с подтвержденным или вероятным случаем;

особа работала в медицинском учреждении или посещала учреждение, где находятся на лечении пациенты с подтвержденной инфекцией. Ссылки анализов в лабораторию Анализы следует собрать у больного, посещавшего КНР, или находившегося в контакте с инфицированными в течение 14 дней до появления симптомов. Следует отправить образцы в вирусологическую референс-лабораторию ГУ "ЦОС Минздрава". Главное о коронавирусе Covid-2019 По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.