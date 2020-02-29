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Четверо детей заболели коронавирусом в Германии

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В Германии подтвердили четыре случая заражения коронавирусом Covid-2019 среди детей. Все они являются воспитанниками одного детского сада.

Вероятно, детей заразила воспитательница, которая не знала о том, что является носителем вируса, пишет DW.

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Четверых детей госпитализировали с легкими симптомами простудного заболевания, впоследствии у них лабораторно подтвердили коронавирус Covid-2019.

В общем, в садике 114 детей, 100 из них уже проверили на наличие коронавируса, 14 детей родители не привезли на обследование.

Сообщают, что количество больных коронавирусом в Хайнсберге возросло до 60 человек.

Что известно о распространении коронавируса в Германии

25 февраля стало известно о первом случае коронавируса на западе Федеративной Республики Германии.

Сейчас около 1 000 человек находится на карантине в районе Хайнсберг. Однако, это несколько "статистический расчет", учитывая потенциальные контакты на карнавальном мероприятии, пишет Sueddeutsche Zeitung.

По данным властей, все зараженные контактировали с супружеской парой, которая в настоящее время проходит лечение в университетской больнице Дюссельдорфа, муж и жена принимали участие в подготовке карнавального сезона в городке. Впоследствии многие участники мероприятия также заболели.

47-летний мужчина из Хайнсберга до сих пор находится в критическом состоянии. Его жена, у которой также был обнаружен коронавирус, работает воспитательницей в детском садике.

Главное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 29 февраля общее количество инфицированных превышает 85 тысяч человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 000.
  • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерли более 20 человек, все были пожилыми людьми. Общее количество больных в стране приближается к 900. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
  • За пределами Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее – 3 тысячи человек, в Японии – 234 человека. Инфицированными являются 705 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера были 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа, у четырех из них подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
  • На данный момент не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.


Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Дети
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