Четверо тернопольских медиков выздоровели от коронавируса: врачи вернулись к работе

В Тернопольской области четверо медицинских работников выздоровели от коронавируса и вернулись к работе.

Об этом сообщил заместитель председателя районной госадминистрации Павел Дронь вечером 12 апреля.

Читайте также: В Украине коронавирусом заболели уже более 3 тысяч человек

Сообщаю приятную весть о выходе из коронавирусной зависимости 4 инфицированных после их двойного тестирования – один врач райбольницы, один семейный врач, одна медсестра и младшая медсестра. С понедельника они приступают к работе,

– сообщил Дронь.

Известно, что в области коронавирусом заболели 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров. Кроме этого, среди инфицированных семеро детей, трое полицейских, два учителя, священник, глава ОТО, сельский староста.

Важно! В Тернопольской области 273 случая заболевания, больше всего – в Монастырском районе. За последние сутки обнаружили новые 30 случаев заражения SARS-CoV-2.

Почему медики заразились в Монастыриске

Ранее в эфире программы "О главном" на 24 канале Дронь рассказал, что предположительно, первопричиной заражения медицинских работников стал тот случай, когда сделали тест медсестре, которую первой госпитализировали 17 марта.

Впрочем, он показал, что у нее был грипп типа А. После того, как ее состояние ухудшилось, женщину перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже потом сделали повторный тест, который показал, что у нее – COVID-19.

Он отметил, что в этот период, между двумя тестами, с ней были в контакте как врачи, так и медсестры. Поэтому, возможно, это и является главным источником заболевания врачей.

Также он сообщил, что среди медиков, которые болеют – один врач находится в Тернопольской городской больнице. У нее – средняя форма течения болезни.

Актуальное о коронавирус в Украине

В Украине подтвердили 3102 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 93 пациента умерли, еще 97 больных – выздоровели. В каких областях зафиксировали распространение коронавируса и в каком состоянии находятся больные – читайте ниже.

В результате осложнения COVID-19 скончлась почти сотня украинцев, из них 47 мужчин и 46 женщин. На амбулаторном лечении находятся 1731 больной. В целом госпитализировали 1179 человек, из них 49 детей.

По данным мэра Киева Владимира Кличко, в столице Украины подтвердили 495 случаев заболевания COVID-19.

В Киево-Печерской лавре обнаружили новых 63 больных коронавирусом COVID-19 священников. По состоянию на 13 апреля в лавре уже более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лавру решили закрыть на карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 334 медицинских работника заболели коронавирусом COVID-19.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.