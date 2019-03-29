По данным ВОЗ, проблемы со зрением имеют около 300 миллионов людей в мире. Меньшая часть из них страдает нарушениями рефракции — близорукостью (миопией), дальнозоркостью (гиперметропией) и астигматизмом.

Избыток сладостей влияет не только на фигуру и состояние полости рта, но и на глаза. Особенно, когда у человека диабет. У других же людей последствия такого потребления носят временный характер.

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1. Возрастная макулярная дегенерация

Это заболевание макулы – зоны сетчатки, которая отвечает за острое и центральное зрение, а также за четкость видимых предметов. В результате поражения этого отдела глаза человек теряет способность к полноценному чтении, просмотру телевизора или вождениюя автомобиля.

Простой сахар и добавленный сахар могут быть вредными, поскольку они приводят к воспалению. Прием простых сахаров был связан не только с возрастной макулярной дегенерацией, но и с другими заболеваниями, которые способствуют воспалению, включая рак, болезни сердца и артрит.



Четыре болезни глаз, которые возникают из-за сладостей

Поэтому эксперты советуют ограничивать потребление простых сахаров и углеводов до минимума, чтобы снизить риск возникновения или прогрессирования заболевания глаз.

2. Катаракта

Линза в вашем глазу позволяет сфокусировать свет и изображение на сетчатке и передает их в мозг. Катаракта приводит к помутнению обычно четкой линзы, что затрудняет фокусировку света для глаз. Это приводит к размытому зрения или же отблеску.

Высокое содержание сахара в крови может привести к набуханию и изменениям в хрусталике, а также повысить риск развития катаракты.

3. Ретинопатия

Диабетическая ретинопатия является самой распространенной причиной повреждения глаз людей с диабетом. Сетчатка – это группа клеток в задней части глаза, которая передает визуальную информацию от зрительного нерва в мозг для обработки.

У лиц с диабетической ретинопатией повышенный и неконтролируемый уровень сахара в крови вызывает необратимые повреждения кровеносных сосудов сетчатки, что вызывает нарушения зрения или слепоту.

4. Глаукома

Высокий уровень сахара в крови и инсулина может привести к сужению кровеносных сосудов в глазах, создавая накопления жидкости. Это приводит к избыточному давлению внутри глаз, что называется глаукомой.



Высокий уровень сахара в крови может привести к сужению кровеносных сосудов в глазах

Обычно болезнь никак не проявляется, поскольку давление возникает. Но, если не лечить, то это может повредить зрительный нерв и кровеносные сосуды. Последнее вызывает потерю периферического зрения и слепоту. Если у вас диабет, у вас почти вдвое чаще развивается глаукома по сравнению со взрослыми без диабета.

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