Четыре болезни, которые вызывают проблемы со зрением

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Четыре болезни, которые вызывают проблемы со зрением
Четыре болезни, которые вызывают проблемы со зрением / suarevista.com.br

Заболевания могут возникать из-за множества причин – наследственность, ухудшение экологии, мутация вирусов, и тому подобное. Некоторые болезни могут давать осложнения на другие органы, в частности, на глаза.

Чаще всего на состояние глаз влияют такие болезни.

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Сахарный диабет

Скачки сахара в крови приводят к проблемам с сосудами. Их в органах зрения находится огромное количество. Капилляры поставляют в различные отделы глаз кислород и питательные вещества. При наличии проблем с сосудистой системой этот процесс нарушается, и возникают проблемы со зрением.

Грипп

Этот вирус является крайне опасным, поскольку умеет находить слабые места организма. И если у человека есть склонность к близорукости, или же к другим проблемам с органами зрения, существует высокая вероятность того, что осложнение после гриппа повлияет именно на зрительную систему.

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Артериальная гипертензия

При наличии этой болезни происходят скачки давления, что и приводит к постепенному разрушению сосудов глаз. В результате во время приступов гипертензии уровень зрения может очень сильно ухудшаться.

Простуда

Несмотря на то, что влияние этой болезни на глаза не является настолько серьезным, осложнения возникают довольно часто. Простудные заболевания изматывают организм и становятся причиной развития глазных инфекций, к примеру, конъюнктивита. Именно слизистая страдает от вирусов в первую очередь, поэтому глаза часто попадают под негативное влияние.

Защититься от патологий глаз можно только регульрно посещая офтальмолога и семейного врача.

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Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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