Четыре компонента зубной пасты, которые разрушают здоровье

К предметам ежедневного обихода нужно относиться серьезно и тщательнее их выбирать. К примеру, даже зубная паста может поспособствовать проблемам с зубами, если в ее составе будут агрессивные компоненты.

Эти компоненты не должны быть в составе зубной пасты.

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1. Триклозан

Сначала он был пестицидом. Теперь нам предлагают ежедневно его употреблять с пастой и не только с ней. Кроме своего прямого антибактериального действия и влияния на наш микробиом, связываясь с хлорированной водой (ведь именно такая у всех из крана), образует канцерогены.

Антибактериальные вещества хлоргексидин, метронидазол тоже не для ежедневного использования. Для соотношения риска/пользы при использовании в лечебной пасте необходимо обсуждать с врачом.

2. Флуорид натрия (соли фтора — натрий/калий/олово/кальций фторид)

Добывают из отходов производства. Нейротоксин. Тюбик пасты может стать смертельной дозой для малыша!

Екосертификаты позволяют до 1000 ppm или 0,1%, не выше 0,15% в лечебных, но производители натуральной косметики вполне научились обходится без него, не нанося при этом вред качеству продукта.

Альтернативой являются растительные экстракты, ксилит.



Какие компоненты зубной пасты разрушают здоровье

3. ПАВ

Именно благодаря этому компоненту паста пенится на зубах. Компонент нужен для удаления зубного налета. Правда, это вещество не только очищает полость рта, но может оказать раздражающее действие и способствовать развитию стоматита или небольших язв во рту.

Лаурилсульфат добавляют не только в зубные пасты, но и различные чистящие средства, смазки. Он недорогой, хорошо пенится и очищает, но, как мы видим, имеет и побочные эффекты.

4. Парабены

Парабены (этилпарабен, пропилпарабен, метилпарабен) используются в зубной пасте как и в других косметических товарах как консервант, для продления срока годности продукта. Парабены опасны тем, что они способны нарушать эндокринную систему человека и животных, а также вызвать аллергические реакции на коже и слизистых.

Парабены имеют схожее действие с женским гормоном эстрогеном, поэтому влияют на репродуктивную систему человека и животных: на развитие эмбриона, на состав и функциональность спермы.

Лучше, если в пасте не будет красителей и подсластителей.

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