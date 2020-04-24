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Четыре маски на неделю и "сами виноваты" от властей: история о скандале в Калиновской больнице

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Чуть ли не пятая часть больных COVID-19 в Украине – медицинские работники / Иллюстративное фото (Shutterstock)

Вспышка коронавируса среди медицинских работников в больнице в Калиновке вызвала скандал. От властей звучали обвинения медиков в неосторожности и несоблюдении санитарных норм, медики же отрицают и апеллируют к тому, что сами себе должны были шить и даже стирать маски.

Медицинская работница, которая заразилась коронавирусом, рассказала о ситуации с лечением COVID-19 в больнице в Калиновке. Сделала она это на условиях анонимности в эфире "Право на власть" вечером 23 апреля.

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По ее словам, сейчас в больнице все более или менее нормально – но так стало лишь недавно. Первых же три недели карантина у медиков средств защиты практически не было.

Четыре маски выдавали в неделю. И еще говорили, что это на черный день. Четыре маски, как вы понимаете, используют за один день. Далее ты шьешь себе эти маски, стираешь, гладишь – и снова их надеваешь,
– сообщила медработница.

Она утверждает, что с первого дня карантина медики Калиновской больницы делали маски собственноручно и покупали перчатки за свой счет.

При этом женщину очень возмущают заявления, звучавшие из Минздрава, о якобы несоблюдении медиками санитарных норм.

Я много прочитала статей из Минздрава, что медики сами виноваты, что это бытовой путь заражения, что они не придерживались всех эпидемнорм... Это меня крайне возмутило. Это меня поразило в самые сердце и душу. Это задело мою честь и достоинство как человека и медика,
– жалуется сотрудница больницы.

На самом деле, как рассказывает медработница, "от санитарки и до врача – каждый понимал, что надо защищаться, потому что на нас хлынет беда".


Не лишним будет напомнить, как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

Женщина утверждает, что никакой халатности со стороны медработников не было: все мыли руки, обеззараживались, дома обрабатывали всю одежду, ключи, телефоны и тому подобное.

Мне казалось, я их мыла так... Я чуть не ела это хозяйственное мыло! И обвинять, что медики были невнимательными, халатно относились – это очень бессовестно, очень обидно и для меня, и для всех медработников,
– подчеркнула медработница.

А вот то, что в больнице на одном этаже расположены восемь отделений, среди которых и отделение для беременных, женщина и видит среди главных причин распространения коронавируса среди врачей.

Где расположена Калиновская ЦРБ (Центральная районная больница): смотрите карту

Заметим, что в ответ на историю женщины главный санитарный врач страны Виктор Ляшко поблагодарил всех медиков за тяжелый труд и отметил, что в лице Минздрава врагов искать не следует. 

Имею пожелание, призыв к медицинским работникам: имейте настороженность не только тогда, когда вы работаете с пациентами, а также после, когда общаетесь с коллегами – они могут быть потенциально инфицированными,
– подытожил Ляшко.

Что известно о больных медиках в Калиновской ЦРБ? 12 апреля стало известно, что в Калиновской центральной районной больнице (Винницкая область) заболели коронавирусом 26 медиков, а уже 19 апреля заговорили о 37 инфицированных.

Кроме медиков, там есть как минимум 15 пациентов с COVID-19, причем большинство больных медиков с этими пациентами не контактировали. 

Из-за массового инфицирования разразился скандал: чиновники заявили, что виноваты сами медики, ибо были неосторожными, а больница не имела элементарных средств защиты. В самой больнице это все отрицают.

Коронавирус в Украине: график и карта распространения

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Винница Больница Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Здоровье
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