Четыре причины, почему нас тянет на сладкое

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Почему нас тянет на сладкое
Почему нас тянет на сладкое / foodiesfeed.com

Часто замечаете, что после основного приема пищи вас тянет съесть сладости? Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему возникает это желание и как от него избавиться.

Она отмечает, что от сладостей полностью отказываться не стоит.

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Дефицит быстрых углеводов приводит к слабости, раздражительности, апатии, снижению мотивации и срывам. При этом не стоит превышать норму – до 50 граммов в сутки (10 чайных ложек).

Почему мы хотим съесть сладкое

1. Привычка

Да, это главная причина, почему хочется съесть сладкого после основного приема пищи. Чай с печеньем после обеда, сладкое как поощрение за то, что доел невкусную кашу. Привычка укрепилась в сознании. Но отказываться от нее нужно постепенно:

  • сладкое только после 1 приема пищи, после обеда;
  • уменьшить количество сладкого, не 3 печенья, а 1, не пять конфет, а две;
  • после еды почистите зубы, возьмите жвачку.

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2. Дефицит углеводов в рационе

Если вашему организму не хватает углеводов, то он будет искать их в быстрой форме (сладости). Начнете есть в течение дня макароны, крупы, хлеб - будете есть меньше сладкого.

3. Ограничения в еде

Если вы сидите на строгой диете и сахар для вас – это наркотик и смерть, то через несколько дней вы съедите полностью шоколадку. И, как следствие, основной прием пищи не даст вам желаемого эффекта. Ограничения должны быть разумными, не стоит впадать в фанатизм.

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4. Эффект удовольствия

Когда мы съедаем сладкое, то это дает нам положительные эмоции, чувство удовлетворения. Диетолог советует заполнять эти эмоции фильмами, книгами, прогулкой, сексом, ванной с пеной или тем, что вы любите.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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