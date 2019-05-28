Почему возникают судороги в ногах

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Почему возникают судороги в ногах
Почему возникают судороги в ногах / medium.com

Судороги ног – это резкое, внезапное сокращение или растяжение мышц. Почти каждый человек ощущал судороги мышц, которые сопровождались резкой болью. Судороги ног возникают из-за различных причин – обезвоживание, ожирение, неправильное питание, и тому подобное.

Обычно судороги длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Причин, почему сводит мышцы ног, может быть несколько, отмечает нутрициолог Светлана Никитчук.

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1. Обезвоживание

К мышечному спазму приводит обезвоживание организма, которое возникает по причине длительного приема мочегонных препаратов, некоторых напитков (например, чрезмерного употребления кофе, черного чая), нарушение питьевого режима, проблемы с желудочно-кишечным трактом и почками.

2. Заболевания сердца и сосудов

При патологиях сердечно-сосудистой системы, варикозе, хронической венозной недостаточности, остеохондрозе могут возникать судороги ног. Они провоцируют застой жидкости в сосудах ног, а также неполноценное питания тканей веществами и кислородом.

Хвороби серця та судин
Болезни сердца и сосудов

3. Дефицит витаминов

Болевые ощущения в ногах могут возникать из-за недостаточного количества в организме витаминов группы B, а также магния и кальция. Особенно часто дефицит этих веществ наблюдается у женщин во время беременности.

4. Нарушения в работе щитовидной железы и сбой в гормональной системе

Большое количество эстрогена в организме может привести к судорогам, трудностям с зачатием ребенка. Это также может повлиять на регулярность месячного цикла и замедление обмена веществ, что приводит к лишнему весу и ожирению.

5. Неправильное питание

Судороги возникают в основном из-за дефицита кальция, магния, калия и натрия. Включите в рацион продукты богатые этими минералами.

6. Недостаточно разогреваете мышцы

Перед тренировкой хорошо разогревайте и растягивайте мышцы. После минимум 10-минутного разогрева мышц сделайте растяжку.

Дефіцит вітамінів
Дефицит витаминов

7. Ношение неудобной обуви

Судороги может вызвать тесная обувь или обувь на высоких каблуках.

8. Стресс

Стресс — причина судорог из-за нервного напряжения. Необходим курс успокоительных препаратов.

9. Никотиновая и алкогольная зависимость

Приводят к истощению мышечных тканей и всех органов тела.

10. Плоскостопие

Неправильная походка создает дополнительное давление на ноги, что приводит к постоянным спазмам икроножных и тазобедренных мышц.

11. Ожирение

При ожирении идет повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, нижние конечности, нарушение обмена веществ, недостаток витаминов и минералов.

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12. Резкие перепады температур

Часто ноги сводят судороги, если человек погрузился в холодную воду, наступил на лед или снег голой ступней.

Как снять боль и онемение из-за спазмов

Если свело ступню, потяните пальцы ног рукой на себя или наступите на пол и сильно нажмите.

Часто судороги приходят во сне, что заставляет человека проснуться. Медленно примите положение сидя, прислоните ладони к больному месту и начните активно массировать, пока онемение не пройдет. Затем закиньте ноги выше, чтобы снизить кровяное давление.

Если свело ногу на работе или в общественном месте, сильно сожмите пальцами мышцу и не отпускайте, пока боль не отступит.

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Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт Ожирение
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