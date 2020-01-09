Может ли шизофрения возникнуть из-за состояния воздуха, которым мы дышим

В настоящее время ученые до сих пор не знают наверняка, что именно вызывает шизофрению, и склоняются к мнению, что фактор риска увеличивает генетика и факторы окружающей среды, такие как изоляция и злоупотребление наркотическими веществами.

Поиск факторов риска до сих пор продолжается, и вполне вероятно, что датские специалисты из Орхусского университета нашли новый – влияние загрязненного воздуха в детстве, сообщает MedicalNewsToday.

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Результаты предыдущих исследований уже демонстрировали, что грязный воздух вызывает не только заболевания легких и астмы, но и ухудшает работу мозга и способствует развитию психических заболеваний.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 23 355 человек, родившихся в Дании в период с 1 мая 1981 года по 31 декабря 2002 года. К слову, у 3 531 лица из этого исследования развилась шизофрения.

Исследовательская группа получила доступ к информации о генетических данных этих людей, о состоянии их психического здоровья в течение жизни и данных о качестве воздуха по месту рождения и проживания.

Результаты исследования показали, что чем хуже состояние окружающей среды, тем выше риск шизофрении.

На каждые 10 микрограммов концентрации диоксида азота и воздухе, риск шизофрении возрастает примерно на 20%. У детей, которые в течение суток подвергаются воздействию 25 микрограммов на кубический метр, риск развития шизофрении увеличивается примерно на 60%.

Исследователи обратили внимание на то, что риск возникновения шизофрении в течение жизни составляет примерно 2%, но шансы жителей районов с хорошим качеством воздуха – меньше.

Ученые подсчитали данные и пришли к выводу, что риск возникновения развития шизофрении в течение жизни у тех людей, которые живут в загрязненных районах и городах составляет примерно 3%.

Конечно, множество вопросов относительно потенциальной связи между шизофренией и качеством воздуха пока остаются без ответа, поэтому специалисты отмечают необходимость дальнейших исследований.

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