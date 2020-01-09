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Могут ли пищевые добавки улучшить мужское здоровье

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БАДы не могут улучшить фертильность мужчины / unsplash.com

Прием пищевых добавок с цинком и фолиевой кислотой не улучшает мужскую фертильность. Они не улучшают качество сперматозоидов и шансы мужчины на отцовство.

Цинк и фолиевая кислота рекламируется как препараты, способные улучшить качество сперматозоидов, а значит, и шансы мужчин на отцовство. Но исследователи обнаружили, что мужчины, которые принимают эти вещества в виде пищевых добавок не чаще становятся родителями, по сравнению с теми, которые получают плацебо. Результаты этого эксперимента публикует научный журнал JAMA.

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Как проходило исследование?

В исследовании приняли участие 2380 мужчин, которые наблюдались в американских клиниках по лечению бесплодия потому, что у них появились проблемы с продолжением рода.

Харчові добавки не покращують чоловіче здоров'я
Пищевые добавки не улучшают мужское здоровье / unsplash.com

Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 45 лет. Примерно половина из них получала пищевые добавки с 5 мг фолиевой кислоты и 30 мг цинка.

Другим мужчинам давали точно такие же на вид таблетки, не содержащие никаких активных компонентов. Спермограммы проводились на момент начала эксперимента, а затем через два, четыре и шесть месяцев.

Считается, что это первое масштабное исследование эффективности этих веществ.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина Мужское здоровье
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