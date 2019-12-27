Действительно ли кариес – это инфекционное заболевание

Не совсем. Кариес – не инфекционное заболевание, но возникает из-за бактерий, которые живут во рту. Им нельзя заразиться от других людей.

Они растут на неровной поверхности зубов и образуют налет – липкую биопленку, пишет docplus.

Также по теме: Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки

Почему появляется кариес?

Во рту живет около 600 разновидностей бактерий. В норме вредных и полезных примерно поровну, но иногда баланс нарушается, и тогда может возникнуть кариес. Его точно провоцирует один вид бактерий – Streptococcus mutans.

Бактерии питаются углеводами, которые мы получаем с пищей, а когда едят – выделяют кислоту и она разрушает зубную эмаль. Едим мы обычно три-четыре раза в день, так что у Streptococcus mutans много еды.

Но сама по себе кислота – не гарантия кариеса. На развитие болезни влияют множество факторов, например, диета, гигиена и наследственность. Человек, который правильно чистит зубы, то есть ежедневно удаляет налет, может годами не сталкиваться с болезнью.

Также эмаль может частично восстанавливаться. А кислоту разбавляет слюна, поэтому ее агрессивное действие длится недолго. Поэтому обычно пациенты приходят к стоматологу с одним-двумя поврежденными зубами. Но людям, которые годами откладывают визит к врачу, приходится лечить сразу много зубов.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.