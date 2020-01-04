Чим не варто поїти дитину вночі та чому
Діти часто прокидаються вночі від спраги, але не всі знають, що деякі напої категорично не можна давати після чищення зубів.
О том, что нельзя давать ребенку ночью, рассказала врач-стоматолог Марианна Коршинская.
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Если ребенку еще нет 1 года, ночью грудное кормление нужно заменить смесью. Если малышу больше года – лучше всего дать ему воду.
Что не стоит пить ребенку ночью
- компот;
- узвар;
- кисель;
- воду с сахаром, медом или джемом;
- коровье молоко;
- йогурты.
Обязательно после таких напитков ребенку необходимо чистить зубы или вытирать дентальними салфетками, как рекомендуют стоматологи.
Последнее, что можно пить после чистки зубов – вода или мамино молоко.
Эти напитки нельзя давать, ведь они:
- Остаются в ротовой полости ребенка;
- Являются благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий (не только кариеса);
- Являются фактором риска для развития кариеса зубов;
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