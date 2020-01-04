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Чим не варто поїти дитину вночі та чому

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Як вберегти дитину від карієсу / Pexels

Діти часто прокидаються вночі від спраги, але не всі знають, що деякі напої категорично не можна давати після чищення зубів.

О том, что нельзя давать ребенку ночью, рассказала врач-стоматолог Марианна Коршинская.

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Если ребенку еще нет 1 года, ночью грудное кормление нужно заменить смесью. Если малышу больше года – лучше всего дать ему воду.

Что не стоит пить ребенку ночью

  • компот;
  • узвар;
  • кисель;
  • воду с сахаром, медом или джемом;
  • коровье молоко;
  • йогурты.

Обязательно после таких напитков ребенку необходимо чистить зубы или вытирать дентальними салфетками, как рекомендуют стоматологи.

Последнее, что можно пить после чистки зубов – вода или мамино молоко.

Эти напитки нельзя давать, ведь они:

  • Остаются в ротовой полости ребенка;
  • Являются благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий (не только кариеса);
  • Являются фактором риска для развития кариеса зубов;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Дети Профилактика заболеваний Стоматология
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