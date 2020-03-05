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Чиновница дала совет, как не подхватить коронавирус, который сразу же нарушила: курьезное видео

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Смертельный коронавирус стремительно распространяется по миру. По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии умерли 3286 человек. Поэтому врачи и чиновники в разных странах мира регулярно напоминают гражданам о соблюдении элементарных правил гигиены.

Так, глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния Сара Коди во время пресс-конференции по коронавирусу посоветовала следить за своими руками и не касаться лица.

Обратите внимание! Коронавирус из Китая: последние новости

"Чаще всего люди заражаются, когда трогают свой рот, нос или глаза", – сказала Сара Коди.

Однако, по прошествии некоторого времени, она сама забыла о своей же рекомендации, и облизала палец, чтобы перевернуть страницу.

Что известно о коронавирус в мире: коротко

  • По состоянию на 5 март вирусной пневмонией заболели более 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Умерли от болезни более 3200 человек выздоровели – более 50 тысяч человек.
  • Эпицентром вспышки коронавируса в Европе стала Италии. Там зафиксировали 3089 случаев заражения и 107 летальных случаев. Также вирус зарегистрировали в Беларуси, Польше, Австрии, Румынии и Чехии.
  • По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
  • В Иране подтвердили 2922 случая заражения коронавируса. Официально сообщили про 92 смерти.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом у Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

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Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Китай Медицина Курьезные новости
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