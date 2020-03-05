Чиновница дала совет, как не подхватить коронавирус, который сразу же нарушила: курьезное видео

Смертельный коронавирус стремительно распространяется по миру. По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии умерли 3286 человек. Поэтому врачи и чиновники в разных странах мира регулярно напоминают гражданам о соблюдении элементарных правил гигиены.

Так, глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния Сара Коди во время пресс-конференции по коронавирусу посоветовала следить за своими руками и не касаться лица.

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"Чаще всего люди заражаются, когда трогают свой рот, нос или глаза", – сказала Сара Коди.

Однако, по прошествии некоторого времени, она сама забыла о своей же рекомендации, и облизала палец, чтобы перевернуть страницу.

Coronavirus instructions.

Wait for it...pic.twitter.com/WvnKBwKUtb — Rex Chapman (@RexChapman) March 4, 2020

Что известно о коронавирус в мире: коротко

По состоянию на 5 март вирусной пневмонией заболели более 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Умерли от болезни более 3200 человек выздоровели – более 50 тысяч человек.

Эпицентром вспышки коронавируса в Европе стала Италии. Там зафиксировали 3089 случаев заражения и 107 летальных случаев. Также вирус зарегистрировали в Беларуси, Польше, Австрии, Румынии и Чехии.

По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.

В Иране подтвердили 2922 случая заражения коронавируса. Официально сообщили про 92 смерти.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом у Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.



Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

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