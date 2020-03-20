Чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов заболел коронавирусом

Директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что болен коронавирусом.

Андрей Фаворов прошел тест на коронавирус – он положительный. Об этом сообщил отец чиновника в эфире российской радиостанции Эхо Москвы.

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По его словам, заболела также жена топ-менеджера "Нафтогаза" – основательница компании Magonova &Partners Анастасия Магонова.

Отец Андрей Фаворов также отметил, что неизвестно, когда и где заразился министр.

Пока я был в Турции мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а затем улетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, измерил было около 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой гавкающий кашель,

– рассказал Михаил Фаворов, отец чиновника.

На следующий день симптомы появились и у жены господина Фаворова. Впрочем, пока семейство чувствует себя хорошо.

Можно считать, что сегодня они уже первый день без температуры, без кашля. Постепенно выздоравливают,

– сказал отец топ-менеджера "Нафтогаза".

Также на своей фейсбук-странице сам Андрей Фаворов подтвердил самоизоляцию и легкое недомогание, но не указал, действительно ли болен коронавирус.

Чувствую себя отлично. Температура 36.6. Кашля нет. Только скучно. Не волнуйтесь. Планирую просидеть так еще неделю, пока некоторые вопросы не будут сняты,

– отметил Фаворов.

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