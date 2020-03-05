Чиновников Института медицинских наук подозревают в растрате 10 миллионов

Генеральная прокуратура подала в суд на чиновников Института Нацакадемии медицинских наук и предприятя-подрядчиков. Их подозревают в растрате 10 миллионов гривен государственных средств.

Должностных лиц из Института Национальной академии медицинских наук и предприятя-подрядчиков обвиняют в служебной подделке, сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

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По данным правоохранителей, чиновники растратили более 10 миллионов гривен государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений Института.

Досудебное расследование осуществляли следователи Нацполиции Украины по статьям "присвоение, растрата имущества", "злоупотребление властью или служебным положением" и "служебный подлог".

Что известно о Национальной академии медицинских наук?

Академия является государственной научной организацией по проблемам медицины и здравоохранения, основанной на государственной собственности, которая действует в соответствии с законодательством Украины на самоуправляющейся основе.



Президиумом академии сформулированы и утверждены три основных направления, которые важны для медицины и по которым проводят исследовательские работы в институтах академии:



– изучение фундаментальных механизмов жизнедеятельности организма и развития патологии;

– разработка принципиально новых методов диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных болезней человека, путей укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни;

– раскрытие механизмов и профилактики неблагоприятного воздействия на организм факторов окружающей среды (в том числе радиационной) и условий труда.