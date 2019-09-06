Чипы в мозге: как помогут и навредят человечеству

Внедрения импланта в мозг человека произойдет гораздо быстрее, чем считает большинство. Первые эксперименты предлагают проводить для того, чтобы лечить неврологические заболевания. Однако, многие специалисты предупредили о негативных последствиях слияния мозга с электроникой.

Недавно Илон Маск заявил, что к концу следующего года в мозг пациента будет внедрен имплант Neuralink, благодаря которому парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером.

Терапевтическая стимуляция мозга пациентов с различными тяжелыми заболеваниями – первоочередная цель многих нейроинтерфейсов, отмечают исследователи.

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Однако, существует серьезная угроза – вероятность контроля мыслей человека.

Исследования показывают, что сетчатые импланты могут помочь в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также предотвратить возрастную нейродегенерацию.

Подпитываемый чип будет собирать данные из мозга и отслеживать взаимодействие нейронов. Такие данные помогут создать карту мозга и стимулировать соответствующие участки, когда неврологические проблемы потребуют лечения.

В частности, при возникновении инсульта, который приводит к гибели клеток головного мозга, можно будет перемещать нейроны из неповрежденных участков и возобновлять потери, отмечают ученые.

Вместе с тем, такой вид стимуляции можно использовать для улучшения способности к обучению или изменения поведения. Так, всего лишь секунда стимуляции может помешать наркоману в состоянии "ломки" принять новую дозу наркотиков.

Минус такой технологии – доступ к данным, которые собирает имплант.

Ученые исследуют вопрос последствий несанкцийного использования такой информации, например, правительством, которое может получить доступ к сознанию и мнениям граждан.

Пока возникает много вопросов, но ученые считают, что слияние мозга человека с электроникой произойдет гораздо раньше, чем большинство считает.