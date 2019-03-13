Чистка ушей ватной палочкой едва не убила британца

Фрагмент тампона от ватной палочки в ухе жителя Англии привел к развитию у него опасного для жизни заболевания – некротического отита и абсцесса.

Компьютерная томография показала, что между твердой и паутинной оболочками мозга 31-летнего пациента было два абсцесса. Хотя непосредственно на мозг воспаление не распространилось, передает BMJ Case Reports.

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Когда британец попал в больницу, абсцесс уже вызвал судороги, а еще раньше – периодическую потерю слуха в левом ухе. Дальнейшее исследование показало, что причиной всех проблем стал кусочек ватной палочки, хотя обстоятельств попадания британцу вспомнить не удалось.



Ученые не рекомендуют использовать ватные палочки для чистки ушей

После того, как пациенту оказали медицинскую помощь, ему пришлось провести неделю в больнице, а потом два месяца принимать антибиотики. На данный момент его здоровью ничего не угрожает и он не страдает от каких бы то ни было неблагоприятных последствий абсцесса.

Специалисты подчеркивают, что современные научные данные отвергают пользу от чистки ушей ватными палочками. Более того, такой способ грозит повреждением барабанной перепонки и другими неблагоприятными последствиями.

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