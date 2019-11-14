Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади

Чи знаєте ви, що українці втридорога переплачують за ті самі ліки, які європейці купують у своїх аптеках вдвічі або й втричі дешевше? В жовтні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє паралельний імпорт, тобто здешевить низку товарів для українців. Подешевшає все: від кросівок і прасок до гаджетів і холодильників, але не ліки.

Отже, хто заробляє на тому, що ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі? Звичайно ж, фармацевтичні компанії та дистриб'ютори.

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Зараз в Україні фармацевти фактично визначають ті компанії, які можуть бути їх офіційними дистриб'юторами і завозити ліки в Україну. Іншим – зась. Таким чином вони контролюють і ціни, адже ніхто чужий сюди не полізе.

Як це працює в Європі? В Європі – хто хоче, той і продає. Ти можеш купувати ліки в одній країні, а торгувати в іншій. Виробник не може тобі заборонити завозити ліки в іншу країну. Таким чином збільшується конкуренція і знижуються ціни.



Що подорожчало і подешевшало у 2019 році / інфографіка 24 каналу

Що зробили наші депутати щодо монополії на інші товари – майже те саме. Ухваливши закон про паралельний імпорт, депутати фактично дозволили легально завозити в Україну все. І всі ті "сірі" телевізори чи іншу побутову техніку, яку раніше з Польщі нелегально завозили в Україну – тепер можна буде возити офіційно.

Весь "сірий" імпорт тепер буде легальним, що і дозволить знизити ціни на багато речей. На багато, але не ліки. Чому? Тому що для ліків треба було внести зміни до ще одного закону України "Про лікарські засоби", але депутати не захотіли.



Ліки в Україні не падають в ціні

Які ціни на ліки в Україні та Європі

Сьогодні такий препарат для лікування онкохворих як "Кселода" коштує в Україні 6500 гривень за пачку, а в Польщі – 3600 гривень.

За такий препарат для людей з серцево-судинними захворюваннями, як "Плавікс" українці платять 574 гривень, а латвійці вдвічі дешевше – 262 гривень.

Прикладів безліч, але що з цим робити і чому депутати, готові знижувати ціни на телевізори, але не ліки? Тому що нас обманули. Банально розвели гучними заявами, що тепер подешевшає все, а от закони для цього приймати не збираються.

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Щоб паралельний імпорт запрацював для ліків, треба ухвалити зміни до Закону України "Про лікарські засоби". Але тут стіна.

Законопроект є, але профільний комітет здоров'я нації ніяк вже 2 місяці не може взятися за його розгляд. В 70 проголосованих Радою законів – місця для зниження цін на ліки не знайшлося. 70 законів за 2 місяці, але не про ліки і ціни на них. Питання паралельного імпорту для ліків, очевидно, стало ще одним каменем спотикання для "слуг народу". Кожна нова тріщина розколює монобільшість усе глибше.

І паралельний імпорт для ліків і зниження цін на них – ще одна така тріщина. Навіть провалля. Бо більшість партії Зеленського – насправді за здешевлення товарів: законопроект про зниження цін на все проголосували швидко і злагоджено, як оркестр.

Хто з депутатів проти здешевшення цін на ліки

Але коли питання торкнулося ліків, дехто почав грати свою скрипку і вибиватися із загального унісону.

Цей дехто – голова профільного комітету Михайло Радуцький. Його позиція не з легких: з одного боку декларувати захист пацієнтів і обіцяти покращення життя; з іншого – враховувати інтереси багатих і впливових гравців на фармацевтичного ринку.



Михайло Радуцький

Фармацевтичні компанії ж влаштували цілий ґвалт – мовляв не можна такого дозволяти, ми все маємо контролювати. Тиск шалений - і не піддатися йому важко. І не дивно, бо по суті – від паралельного імпорту виграє хто? Лише пересічний українець. А от тих, хто програє, набагато більше.

Хто від цього програє, а хто виграє? Виграють українці, які сьогодні віддають останнє, або продають навіть квартиру, якщо хтось в сім’ї серйозно хворий. Програють фармацевтичні компанії, чиї чисті прибутки дорівнюють мільярдам доларів, і поступатися ними вони не збираються.

Але як відомо, музику замовляє той, хто платить. І ось в оркестрі "слуг народу" все гучніше звучить музика фармацевтичних компаній і злагоджений унісон починає звучати як какофонія. Невже скрипка Радуцького переграє весь оркестр монобільшості і українці так і купуватимуть ліки вдвічі дорожче за європейських сусідів? Час покаже.