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В каком возрасте можно замораживать яйцеклетки

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Отложенное материнство / unsplash.com

Эксперты отмечают, что шанс забеременеть после процедуры замораживания яйцеклеток – один к пяти.

Замораживание яйцеклеток не гарантирует того, что вы сможете забеременеть в будущем, сообщает Daily Mail.

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Подавляющее большинство женщин начинают задумываться о замораживании яйцеклетки после 30 лет. Данные показывают, что две трети женщин выполняют эту процедуру после 35 лет, отдавая предпочтение своей карьере. Со временем они понимают, что у них нет партнера, поэтому замораживают яйцеклетки, чтобы родить позже.

Эксперты обеспокоены, что девушки не испытывают угрозы бесплодия отчасти потому, что им предоставляется ложная надежда заморозить яйца позже.

Замороження яйцеклітини
Замораживание яйцеклеток / Фото: Sciencing

Несмотря на популярность этой технологии, шанс на успех низкий – 85% яйцеклеток не могут пережить процесс замораживания. И с возрастом ситуация только ухудшается.

Если выполнить процедуру до 35 лет, остаются рабочими 8,2% яйцеклеток, а если позже – только 3,3%.

Врачи говорят, что легче всего беременеют те женщины, которые заморозили яйцеклетку в пределах возраста от 20 до 30 лет. Исследователи призывают женщин определиться с планами на откладывание беременности до 30 лет, и заморозить яйцеклетки не позднее этого возраста, в идеале – до 25 лет.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Женское здоровье
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