В каком возрасте можно замораживать яйцеклетки

Эксперты отмечают, что шанс забеременеть после процедуры замораживания яйцеклеток – один к пяти.

Замораживание яйцеклеток не гарантирует того, что вы сможете забеременеть в будущем, сообщает Daily Mail.

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Подавляющее большинство женщин начинают задумываться о замораживании яйцеклетки после 30 лет. Данные показывают, что две трети женщин выполняют эту процедуру после 35 лет, отдавая предпочтение своей карьере. Со временем они понимают, что у них нет партнера, поэтому замораживают яйцеклетки, чтобы родить позже.

Эксперты обеспокоены, что девушки не испытывают угрозы бесплодия отчасти потому, что им предоставляется ложная надежда заморозить яйца позже.



Замораживание яйцеклеток / Фото: Sciencing

Несмотря на популярность этой технологии, шанс на успех низкий – 85% яйцеклеток не могут пережить процесс замораживания. И с возрастом ситуация только ухудшается.

Если выполнить процедуру до 35 лет, остаются рабочими 8,2% яйцеклеток, а если позже – только 3,3%.

Врачи говорят, что легче всего беременеют те женщины, которые заморозили яйцеклетку в пределах возраста от 20 до 30 лет. Исследователи призывают женщин определиться с планами на откладывание беременности до 30 лет, и заморозить яйцеклетки не позднее этого возраста, в идеале – до 25 лет.

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