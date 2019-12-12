Чрезмерное употребление витамина D не продлевает продолжительность жизни
Высокие дозы витамина D не могут улучшить результаты здоровья тяжелобольных пациентов, как ранее считали некоторые специалисты.
Более 200 исследователей в 44 академических медицинских центрах сделали свой вклад в развитие исследования, сообщает Medical Xpress.
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Исследователи пытались установить, может ли добавка витамина D уменьшить случаи заболеваемости и смертности у тяжелобольных пациентов. Ведь дефицит витамина D является общим фактором риска худших результатов у тяжелобольных пациентов.
Мы хотели выявить, может ли витамин D улучшить результаты пациентов с критическими заболеваниями. Предыдущие исследования предполагали, что он может снизить смертность, поэтому мы хотели окончательно проверить это,
– сказал автор исследования Адид Гинде.
Витамин D не продлевает продолжительность жизни тяжелобольных пациентов
Во время исследования Сеть NHLBI PETAL провела контрольный осмотр пациентов из отделения интенсивной терапии, у которых были такие критические состояния: пневмония, сепсис, шок, дыхательная недостаточность и другие.
С апреля 2017 года по июль 2018 года 2624 пациенты из 44 больниц согласились участвовать в исследовании. Около половины из них получали витамин D, а другие – плацебо. Группа, принимавшая витамин D, быстро заполнила дефицит витамина D в крови.
За участниками следили в течение 90 дней, и исследователи не обнаружили разницы в уровнях смертности между двумя группами.
Хотя мы надеялись, что витамин D может оказаться полезным для тяжелобольных пациентов, наше большое исследование этого не показало,
– сказал Гинде.
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