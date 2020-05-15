24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Что делать, если в вашем доме умер человек с COVID-19: объяснение медика из Львова

- Читати новину українською
Алгоритм действий, если в доме умер человек с COVID-19
Алгоритм действий, если в доме умер человек с COVID-19 / GettyImages

Все, кто заболел COVID-19 во Львове – умерли в больницах. Но в городе разработали алгоритм, как надо вести себя, если в вашем доме умрет человек от коронавирусной инфекции.

Случалось лишь несколько случаев, когда было подозрение на болезнь и человек умер дома. Однако эти диагнозы не подтвердились. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

Важно В больницах Львова и Харькова – вспышка коронавируса: инфицировалось многие медики

Главный медик Львова Владимир Зуб рассказал, даже если подобное произойдет, уже готов план, которого следует придерживаться.

Какой алгоритм действий

► Сначала тело умершего заберут на исследование.

► Затем проведут в доме полную дезинфекцию и обработку всех поверхностей антисептическими жидкостями,

► Следует также изолировать сожителей умершего под контроль семейного врача. Они должны пройти тестирование на COVID-19.

► Другие же жильцы дома должны не паниковать и соблюдать элементарные правила, чтобы уберечь себя от недуга: мыть руки, носить маски, обрабатывать поверхности дома антисептиком и часто проветривать помещение.

"Риск инфицирования есть всегда – будь то грипп, или коронавирус. Но это не значит, что жизнь должна остановиться", – отметил главный медик Владимир Зуб.

Какова ситуация с COVID-19 на Львовщине?По состоянию на 15 апреля известно о 904 больных на Львовщине, из них 169 – выздоровели, 22 человек – умерли.

Як вберегтися від коронавірусу
Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Алина Олиховская
Теги: Лечение Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Львова Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза