Летом нужно пить чистую воду, в которую можно добавить лимон, мяту, огурец или ягоды. Можно также охлажденную воду, но обязательно без сахара.

Чем утолить жажду летом

Все лимонады, которые предлагают учреждения или домашние, – это плохо. Потому что человек постоянно будете потреблять сахар и таким образом поднимать инсулин. Пить нужно только чистую воду или еще можно холодные травяные чаи. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала нутрициолог и биолог Оксана Соколова.

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Что есть в жару

Она пояснила, что лето само подсказывает, как питаться, ведь это сезон фруктов, овощей и зелени. Нужно прислушиваться к природе, что она говорит.

Фруктов нельзя есть много. Дневная порция для человека – это 500 граммов фруктов и ягод. Их лучше всего есть в первой половине дня и никогда вечером. Делим на две порции, чтобы не было частого потребления фруктов,

– сообщила Оксана Соколова.

Нутрициолог заявила, что обязательно нужно добавить в рацион много овощей. Можно как свежие, так и термически обработанные. Также много зелени и салатов.

"Такие тяжелые продукты, как мясо и белок, будут забирать на себя метаболизм переваривания и организму станет сложно. В это время вы еще и нагриваетесь и становится жарче. Если есть продукты, например, мясные, то обязательно делать это днем ​​и не оставлять на вечер. Хотя будет и прохладнее, но организму сложнее переваривать", – добавила Соколова.

Алкоголь можно употреблять

Биолог рассказала, что из алкоголя лучше выбирать легкие и нетяжелые напитки, в которых градус меньше. Однако не коктейли, ведь они содержат сахар. Лучшим будет сухое белое вино, разбавленное водой и со льдом.

Она напомнила, что неважно в какое время года пить алкоголь, ведь он будет так же плохо влиять на организм, как и всегда.

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"Единственное отличие, что летом он больше поднимает кровяное давление и человеку может быстрее стать плохо, особенно, если он пьет в жару", – добавила Оксана Соколова.

Кто такой нутрициолог?Человек, который занимается вопросами гигиены питания. Он изучает взаимодействие различных видов пищи, химический состав продуктов, влияние на организм витаминов и других добавок с целью укрепления здоровья человека.