Легкие являются одними из важнейших органов, но что вам известно о них? К примеру, знали ли вы, что каждую минуту человек вдыхает около трех с половиной двухлитровых бутылок воздуха? Больше интересных фактов читайте в материале Здоровье 24.

Когда человек дышит, то делает это автоматически и даже не осознает, какие механизмы приобщены к этому процессу. 24 канал подготовил интересные факты, которые вы могли не знать о работе легких.

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10 интересных фактов о легких, о которых вы могли и не догадываться

1) В легких размещено около 600-700 миллионов альвеол . Если их вытащить и развернуть, то они охватят плоскость размером теннисного корта – от 40 до 120 м2.



. Если их вытащить и развернуть, то они охватят плоскость размером теннисного корта – от 40 до 120 м2. 2) В среднем каждые 60 секунд человек делает 16 вдохов . Это эквивалентно 13 пинтам, а именно около трех с половиной 2-литровых бутылок воздуха. Но стоит отметить, что это может варьироваться в зависимости от деятельности, физиологического и психического состояния здоровья человека.



. Это эквивалентно 13 пинтам, а именно около трех с половиной 2-литровых бутылок воздуха. Но стоит отметить, что это может варьироваться в зависимости от деятельности, физиологического и психического состояния здоровья человека. 3) Возможно вы думали, что ваши легкие одинаковые по размеру, но это не так. Обычно у человека левое легкое меньше, чем правое – это для того, чтобы для сердца также было достаточно места. Разный размер легких обеспечен просто – в правом легком три доли, а в левой – только две.



– это для того, чтобы для сердца также было достаточно места. Разный размер легких обеспечен просто – в правом легком три доли, а в левой – только две. 4) Поскольку легкие состоят из альвеолярных мешочков – это единственные органы, которые могут плавать. Ни один другой орган в вашем организме так не сможет. Прежде всего из-за того, что легкие всегда содержат в себе литр воздуха (даже после того, как вы выдыхаете).



10 интересных фактов о работе легких / Фото: depositphotos