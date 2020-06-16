На что способны наши легкие: 10 фактов, которые вас удивят
Легкие являются одними из важнейших органов, но что вам известно о них? К примеру, знали ли вы, что каждую минуту человек вдыхает около трех с половиной двухлитровых бутылок воздуха? Больше интересных фактов читайте в материале Здоровье 24.
Когда человек дышит, то делает это автоматически и даже не осознает, какие механизмы приобщены к этому процессу. 24 канал подготовил интересные факты, которые вы могли не знать о работе легких.
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10 интересных фактов о легких, о которых вы могли и не догадываться
- 1) В легких размещено около 600-700 миллионов альвеол. Если их вытащить и развернуть, то они охватят плоскость размером теннисного корта – от 40 до 120 м2.
- 2) В среднем каждые 60 секунд человек делает 16 вдохов. Это эквивалентно 13 пинтам, а именно около трех с половиной 2-литровых бутылок воздуха. Но стоит отметить, что это может варьироваться в зависимости от деятельности, физиологического и психического состояния здоровья человека.
- 3) Возможно вы думали, что ваши легкие одинаковые по размеру, но это не так. Обычно у человека левое легкое меньше, чем правое – это для того, чтобы для сердца также было достаточно места. Разный размер легких обеспечен просто – в правом легком три доли, а в левой – только две.
- 4) Поскольку легкие состоят из альвеолярных мешочков – это единственные органы, которые могут плавать. Ни один другой орган в вашем организме так не сможет. Прежде всего из-за того, что легкие всегда содержат в себе литр воздуха (даже после того, как вы выдыхаете).
10 интересных фактов о работе легких / Фото: depositphotos
- 5) Кислород играет не самую главную роль во время дыхания. Воздух, которым мы дышим, содержит 21% кислорода, но наш организм использует только 5% – остальное выдыхается.
- 6) 70% отходов выводится из легких только благодаря простому дыханию. Ведь легкие необходимы не только для того, чтобы потреблять воздух, а и для того, чтобы выводить из организма углекислый газ.
- 7) Человек может прожить с одним легким долгую и полноценную жизнь, если будет придерживаться рекомендаций врача.
- 8) Трудно поверить, но за час человек вдыхает до 17,5 миллилитров воды.
- 9) Довольно интересно, что дети и женщины дышат быстрее. У них частота дыхания выше, чем у мужчин.
- 10) Возможно, в это трудно поверить, но, среднестатистический человек совершает около 20 000 вдохов в день.