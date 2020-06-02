Некоторые врачи до сих пор считают, что гинекологический массаж – панацея чуть ли не от всех женских болезней до сих пор практикуют этот метод на своих пациентках.

Нет научных подтверждений тому, что гинекологический массаж может быть полезным для здоровья, рассказала в своем блоге сторонница доказательной медицины Мария Воробьева.

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В сети можно встретить информацию, что с помощью гинекологического массажа можно решить множество проблем: убрать спайки в брюшной полости, улучшить кровоток в малом тазу, повысить либидо, снять воспалительные процессы и даже "настроить" работу гормонов.

Любой массаж, выполненный специалистом, может иметь эффект и усилить кровоток. Впрочем, оценить пользу эффекта трудно, ведь результат процедуры зависит от многих факторов. Стоит понимать, что все индивидуально и существуют состояния, при которых усиление кровотока не рекомендуется и влечет за собой дополнительные риски.

Можно ли убрать спайки или воспаление с помощью гинекологического массажа?

Спайки – это фиброзная ткань, которую можно убрать только с помощью хирургического вмешательства.

Зато во время воспалительного процесса во влагалище необходимо провести ряд анализов, которые помогут определить, чем оно вызвано. Воспалительные процессы во влагалище часто свидетельствуют о нарушении микрофлоры или развитие болезней, вызванных бактериями, грибами, вирусами и другими паразитами. Важно понимать, что в таком случае поможет только правильное медикаментозное вмешательство, а не массаж.



Гинекологический массаж не имеет доказательной эффективности / Фото: CWC

3 причины отказаться от гинекологического массажа:

Гинекологический массаж не имеет доказанной эффективности;

Это не самая приятная и часто болезненная процедура;

Она довольно дорогостоящая, ведь в основном ее назначают курсом.

Доказательные гинекологи не рекомендуют гинекологический массаж при бесплодии и других женских болезнях. А для улучшения "кровотока" и либидо можно использовать приятные и естественные методы, например секс с любимым человеком или занятие спортом.