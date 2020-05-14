Что такое маскне: и как маски влияют на возникновение прыщей

В соцсетях обратили внимание на еще одно следствие коронавируса – прыщи и угри, которые возникают из-за постоянного ношения защитной маски. Этому явлению сразу же придумали название: маскне, от слов "маска" и "акне".

Сначала на эту проблему обратили внимание сотрудники больниц, пишет New York Post.

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Привет моим коллегам-медсестрам, а также другим работникам здравоохранения, которые в подростковом возрасте были покрыты угрями. Я знаю, что вы сейчас чувствуете, – написала медсестра из США Кайла Бенкету.

"Моя маска заставила мое лицо "зацвести"", – рассказала другая девушка. Она утверждает, что ранее с таким не сталкивалась, поэтому очевидно, что маскне может возникнуть у всех – прыщи высыпают как на проблемной, так и на чистой коже.



Первые проблемы на коже заметили медики / unsplash.com

Почему возникает маскне?

Дерматолог из Нью-Йорка Софи Павитт отметила, что такая проблема возникает из-за того, что мы носим ткань на очень чувствительной области лица, и с последствиями сталкиваются большинство людей. Сейчас она проводит десятки удаленных консультаций по лечению акне. Обращаются и врачи, и люди других профессий, которые носят маску не дольше чем несколько часов в день.

Специалисты относят маскне к механическим акне, то есть высыпаниям, которые появляются из-за трения и давления. Маска раздражает кожу и задерживает в ней влагу, поры расширяются и все это вместе дает толчок для воспаления. До пандемии такое наблюдалось в основном у спортсменов, которые носят защиту на лице.

Как избежать акне от маски?

Предотвратить акне можно постоянно стирая тканевые маски, или как можно чаще меняя одноразовые. И каждый раз после их снятия нужно хорошенько умываться.

Мы должны научиться с этим справляться. Не думаю, что мы сможем отказаться от масок в ближайшее время,

– рассказала дерматолог.

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