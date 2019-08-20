Что больше всего раздражает мужчин в постели

Мужчин трудно удивить, особенно в постели, они, как правило, более открыты новому. Правда, если вы начнете экспериментировать через 10 лет брака (до этого не проявляя никаких инициатив), мужа это может насторожить.

Сексолог, психолог Екатерина Федорова перечислила женские выходки, которые могут мужчин раздражать.

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1. Молчание

Мужчине трудно понять, получаете ли вы с ним удовольствие или просто терпите. Поэтому рассказывайте партнеру, приносит ли вам это удовольствие.

2. Слишком громкие крики

Театральность и искренность не всегда одно и то же.

3. Разговоры о повседневных вещах

Это и жалобы на ноготь, который случайно сломался; на волосы, которые почему-то начали сечься во время занятий сексом и надо срочно выяснить, почему.

Мужчин раздражают жалобы на маленькую грудь, на толстые бока; на платье, которое вам не идет – на все, что никак не относится к тому, чем вы вдвоем занимаетесь.

4. Упоминание о бывших

Не говорите с мужчинами о бывших, особенно в постели. И не стоит их сравнивать, такие разговоры позитивом не закончатся.

5. Сильные царапины и засосы

Мужчин раздражают царапины и сильные засосы. Возможно, в кино это выглядит очень эффектно, и в реальной жизни не все оценят такие старания.

6. Слишком много вопросов

Не стоит постоянно спрашивать: "А так удобно? Или вот так? А тут почесать? Или погладить? А ты уже закончил?". Все то же самое можно делать молча.

7. Сосредоточение на одной ерогенній зоне

У мужчины не одна эрогенная зона, поэтому не стоит на ней сосредотачиваться. Сексолог взамен советует искать другие точки.

8. Выключенный свет

Если мужчина хочет видеть женщину, то пусть горит свет. И не стоит пытаться скрыть, все, что он увидит, ему уже заранее нравится.

9. Имитация оргазма

Мужчин раздражает, когда девушка имитирует оргазм. Но, когда оргазма нет, тоже раздражает.

Поэтому сексолог советует избегать этих ошибок и больше общаться с мужем перед сексом, что ему нравится, а что – нет.

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