Что будет, если коронавирус не удастся остановить

Китайский коронавирус передается от человека к человеку, у больного может не быть проявлений болезни до 12 дней, но в это время он может быть переносчиком инфекции. Известно, что один человек может заразить еще как минимум 4 человека.

Эпидемиолог из Торонто Элисон Макгир, которая в 2003 году работала с SARS, а в 2012 году с MERS, которые являются родственными коронавирусами нового штампа 2019-nCoV заявила, что следует быть готовыми к сценарию, при котором коронавирус не удастся остановить, пишет Scientific American.

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Министр здравоохранения Китая признал, что вирус будет остановить труднее, чем он ожидал, потому что болезнь передается во время инкубационного периода. По официальным данным на 29 января, по всему миру инфицировано 6086 человек, 132 человека умерли.

Исследовательница Макгир подчеркивает: для человечества главным фактором риска является стремительность распространения инфекции в Китае. Если вирус не остановят, "жить человечеству с новым вирусом, который разойдется по всей Земле".



Рабочие изготавливают защитные костюмы на фабрике в Наньтуне / Фото: Getty Images

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Прогнозировать последствия в количестве зараженных или жертв Макгир не стала. Но подчеркнула, что национальные системы здравоохранения ждут "серьезные изменения". Сейчас главная сезонная эпидемия для большинства развитых стран – грипп. Смертельный коронавирус потребует совсем других мероприятий.

С такой оценкой согласен эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нейл Фергюсон.

Он называет "огромной удачей" тот факт, что другой смертельный коронавирус – SARS – не передавался до проявления симптомов, к тому же они были более явными, чем в случае с новым коронавируса 2019-nC.

Китайский коронавирус переносят люди, которые не знают о своей болезни и не обращаются к врачам. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инкубационный период длится до 12 дней.

Масштабный карантин, в условиях которого живет сейчас вся провинция Хубэй с населением более 55 млн человек, не поможет, опасается ученый.

Несмотря на невероятные, вызывающие уважение меры, предпринимаемые в Китае и по всему миру, нам надо учитывать возможность того, что ограничить эпидемию не получится,

– подчеркивает он.

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