Что будет, если продолжать сон на "еще 5 минут"

Утром мы можем пожертвовать зарядкой, завтраком или любыми другими делами, чтобы поваляться в постели еще несколько минут. Но помогает ли это вам лучше чувствовать себя в течение дня?

Исследования свидетельствуют, что повторяющийся будильник влияет на нервную систему и стимулирует выработку кортизола. Поэтому, как говорят специалисты по сну, переводя будильник на пять минут снова и снова, можно получить тревожность и расстройство психики.

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Но кроме этого, дополнительные минуты сна не помогают нам выспаться.

Все потому, что есть 4 стадии сна. Именно третья стадия обеспечивает нам крепкий сон и восстановление. Во время этого этапа мы не чувствуем мышечной активности и не видим сны. Он длится минимум 90 минут, поэтому, чтобы выспаться, точно недостаточно 20 минут или даже получаса.

Стадии сна

У здорового человека сон начинается с 1 стадии медленного сна, которая длится 5-10 минут.

Затем наступает 2-я стадия, которая длится около 20 минут. Еще 30-45 минут приходится на период 3-4 стадий.

После этого спящий снова возвращается во 2-ю стадию медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую продолжительность около 5 минут.

Такая последовательность называется циклом. Первый цикл имеет продолжительность 90-100 минут. Затем циклы повторяются, при этом уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля быстрого сна, последний эпизод которого в отдельных случаях может достигать 1 часа.



Чтобы просыпаться легко – заведите свои утренние ритуалы

Перевод будильника вреден

Есть такое явление, как "инерция сна" — состояние вялости сразу после пробуждения.

Обычно оно длится до часа, но если вы просыпаетесь во время быстрого сна после очередного перевода будильника, то "инерция сна" может растянуться на несколько часов.

Если вы плохо спали или поздно легли, лучше поспите дополнительный час, не меньше, или проснитесь с помощью утренней йоги или здорового завтрака.