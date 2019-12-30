Что будет приоритетным в медицине для правительства в 2020 году

Реформа здравоохранения – среди приоритетных направлений деятельности правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал концепцию государственной политики и сроки реализации планов.

В 2019 году для достижения целей правительство уже приняло ряд новационных решений, говорится на сайте Правительственного портала.

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В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентричные. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам, – подчеркнул Гончарук.

В частности, с 1 апреля 2020 года заработает Программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины. На что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

Кроме того, новацией является внедрение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.



Люди должны получать качественные медицинские услуги/Фото:Unsplash

Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не заведения, – подчеркнул Алексей Гончарук и добавил, что при таких изменениях вопросов по задолженности зарплаты врачам больше не будет возникать.

В 2019 году также введен новый подход – единственный госпитальный округ на всю область, это позволит максимально эффективно спланировать сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к медицинской помощи.

К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", поэтому украинцы могут найти все аптеки, что находятся в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

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