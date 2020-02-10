Что будет с эвакуированными украинцами из Уханя: комментарий заместителя главы Минздрава

Самолет с потенциально зараженными украинцами, которых эвакуируют из города Ухань, приземлится в Украине 11 февраля. В Минздраве уверяют, что готовы их встретить и поместить на карантин. Однако из 80 украинцев согласились вернуться далеко не все.

Людей, которых будут эвакуировать из карантинной зоны, изолируют на 14 дней. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Он отметил, что в инфекционную больницу будут помещать только людей с симптомами болезни. Там им окажут оперативную медицинскую помощь. Куда именно будут госпитализировать украинцев – должен решить Минздрав и утвердить правительство.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Замглавы Минздрава отметил, что 30 тест-систем будет достаточно, однако в ближайшее время ожидают новую партию. Проверят всех украинцев, у кого будет подозрение на коронавирус.

Эвакуации из Уханя будут подлежать только здоровые люди без симптомов ОРВИ. Они будут проходить досмотр в аэропорту перед посадкой на самолет,

– рассказал Ляшко.

Он также добавил, что с украинцами, которые находятся в КНР, сотрудничает МИД и вся их защита будет за счет госрезерва.

Согласие на карантин – обязательное условие возвращения украинцев домой. Сейчас на эвакуацию согласился 51 человек. Большинство отказываются из-за сомнений в эффективности украинской медицины. Мол, если вдруг у них обнаружат вирус, то скорее им помогут в Китае, ведь у местных врачей есть уже немалый опыт. Количество вылеченных вдвое больше, чем количество умерших.

Один из украинцев в Ухане – Иван Кудацкий. Мужчина очень ждет самолет, который вернет его в Украину. Он добавил, что о карантине украинцев проинформировали.

Сказали, что условия будут нормальные. Трехразовое питание и пассажирский самолет. Нам рассказали, что к нам не будут приходить родственники и друзья. Не будет возможности, чтобы нас посещали,

– сказал Кудацкий.

К слову, новый вирус из Китая, который поражает легкие, легко спутать с гриппом. Вот общие симптомы инфекций:

лихорадка;

сухой кашель;

одышка;

усталость.

Смотрите видео разговора с Виктором Ляшко:

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