24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Что будет с эвакуированными украинцами из Уханя: комментарий заместителя главы Минздрава

56 Читати новину українською
Виктор Ляшко / moz.gov.ua

Самолет с потенциально зараженными украинцами, которых эвакуируют из города Ухань, приземлится в Украине 11 февраля. В Минздраве уверяют, что готовы их встретить и поместить на карантин. Однако из 80 украинцев согласились вернуться далеко не все.

Людей, которых будут эвакуировать из карантинной зоны, изолируют на 14 дней. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

К теме: Украинцам, которые не согласятся на карантин, откажут в эвакуации из Уханя

Он отметил, что в инфекционную больницу будут помещать только людей с симптомами болезни. Там им окажут оперативную медицинскую помощь. Куда именно будут госпитализировать украинцев – должен решить Минздрав и утвердить правительство.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Замглавы Минздрава отметил, что 30 тест-систем будет достаточно, однако в ближайшее время ожидают новую партию. Проверят всех украинцев, у кого будет подозрение на коронавирус.

Эвакуации из Уханя будут подлежать только здоровые люди без симптомов ОРВИ. Они будут проходить досмотр в аэропорту перед посадкой на самолет,
– рассказал Ляшко.

Он также добавил, что с украинцами, которые находятся в КНР, сотрудничает МИД и вся их защита будет за счет госрезерва.

Согласие на карантин – обязательное условие возвращения украинцев домой. Сейчас на эвакуацию согласился 51 человек. Большинство отказываются из-за сомнений в эффективности украинской медицины. Мол, если вдруг у них обнаружат вирус, то скорее им помогут в Китае, ведь у местных врачей есть уже немалый опыт. Количество вылеченных вдвое больше, чем количество умерших.

Один из украинцев в Ухане – Иван Кудацкий. Мужчина очень ждет самолет, который вернет его в Украину. Он добавил, что о карантине украинцев проинформировали.

Сказали, что условия будут нормальные. Трехразовое питание и пассажирский самолет. Нам рассказали, что к нам не будут приходить родственники и друзья. Не будет возможности, чтобы нас посещали,
– сказал Кудацкий.

К слову, новый вирус из Китая, который поражает легкие, легко спутать с гриппом. Вот общие симптомы инфекций:

  • лихорадка;
  • сухой кашель;
  • одышка;
  • усталость.

Смотрите видео разговора с Виктором Ляшко:

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Украина на пороге экономического кризиса и мы все умрем? Что происходит на самом деле
сегодня
18812
Автор: Катерина Степанова, Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Китай Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 434
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9079
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 519
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2289
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7719
Новости
Больше новостей
Залиште відгук