Что будет в случае, если вакцину против коронавируса не удастся разработать, – CNN

Лидеры многих стран, ученые и представители министерств здравоохранения утверждают, что пандемия COVID-19 закончится после выработки коллективного иммунитета, для чего и нужна вакцина. Впрочем, существует вероятность, что вакцину против коронавируса не удастся создать.

Политики отдают предпочтение оптимистичному сценарию, но ученые готовы и к альтернативному развитию событий. Ведь до сих пор существует несколько вирусов, против которых не удалось найти вакцину. Следовательно, вместо того, чтобы уничтожить коронавирус, человечество может научиться, как с ним жить. Некоторые свободы граждан вернутся, но пристальный контроль останется, сообщает CNN.

Похоже Европе может не хватить средств на разработку вакцины против COVID-19

При таком сценарии, масштабные вспышки болезни могут происходить каждый год, через что количество погибших будет значительно увеличиваться. Следовательно, тестирование и отслеживание контактных лиц станет нормой, а страны смогут внезапно возвращаться карантинных ограничений в любой момент.

Мы не можем абсолютно точно сказать, что вакцина будет. Или если она и появится, то пройдет все тесты эффективности и безопасности. Очень важно, чтобы все общества во всем мире заняли такую позицию, которая бы позволила им защищаться от коронавирус как от постоянной угрозы. И чтобы общественная жизнь и экономическая активность продолжались на фоне вируса,

– сказал Дэвид Набарро, профессор глобального здоровья Имперского колледжа Лондона.

Большинство экспертов считают, что вакцину против коронавируса таки удастся разработать, ведь он не мутирует так быстро, как, например, ВИЧ или малярия. Многие эксперты утверждают, что мир увидит вакцину против COVID-19 в следующие 18 месяцев, но некоторые специалисты считают, что это слишком оптимистичный прогноз, ведь сроки слишком короткие.

То есть даже если вакцину удастся разработать в такой срок, мир просто не сможет увидеть ее глобальную эффективность в течение такого отрезка времени.

Мы никогда не разрабатывали вакцину за год или 18 месяцев. Это не значит, что это невозможно. Но успех будет героическим достижением. Нам нужен план "А" и план "Б",

– сказал декан Национальной школы тропической медицины в Бейлорском медицинском колледже в Хьюстоне Питер Хотез.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.