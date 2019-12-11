Что чаще всего застревает в человеческих телах

Люди обращаются к скорой помощи по самым разным причинам. Иногда поводом становится инородный предмет, который застрял в теле человека.

В простейшем случае это может быть игрушка, которую проглотил ребенок. Но жизнь предлагает гораздо больше сценариев. Участник проект Flowingdata подготовил инфографику на эту тему.

Также по теме: Можно ли стать зависимым от секс-игрушек

В 44% случаев в заднем проходе застревают массажеры, вибраторы и другие секс-игрушки. В 8% случаев – пластиковые и стеклянные бутылки и другие емкости.

Самое удивительное, что иногда в теле застревают компьютерные детали, мячи для гольфа, маникюрные принадлежности, стаканы и другая посуда, сумки, елочные украшения, монеты, мыло, щетки и прочее.

Врачи предостерегают от подобных экспериментов: это может серьезно навредить вашему здоровью. Существуют ситуации, когда без хирургического вмешательства эти предметы удалить невозможно.



Что чаще всего достают из человеческих тел / flowingdata.com

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.