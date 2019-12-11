Что чаще всего застревает в человеческих телах

25 Читати новину українською
Что достают из тел людей / unsplash.com

Люди обращаются к скорой помощи по самым разным причинам. Иногда поводом становится инородный предмет, который застрял в теле человека.

В простейшем случае это может быть игрушка, которую проглотил ребенок. Но жизнь предлагает гораздо больше сценариев. Участник проект Flowingdata подготовил инфографику на эту тему.

Также по теме: Можно ли стать зависимым от секс-игрушек

В 44% случаев в заднем проходе застревают массажеры, вибраторы и другие секс-игрушки. В 8% случаев – пластиковые и стеклянные бутылки и другие емкости.

Самое удивительное, что иногда в теле застревают компьютерные детали, мячи для гольфа, маникюрные принадлежности, стаканы и другая посуда, сумки, елочные украшения, монеты, мыло, щетки и прочее.

Врачи предостерегают от подобных экспериментов: это может серьезно навредить вашему здоровью. Существуют ситуации, когда без хирургического вмешательства эти предметы удалить невозможно.

Що найчастіше дістають з людей
Что чаще всего достают из человеческих тел / flowingdata.com

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В пожаре в колледже Одессы погибли 13 человек: нашли еще одно тело
11 декабря
14396
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Секс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 302
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 417
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9929
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 396
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1398
Новости
Больше новостей
Залиште відгук