Что чувствуют люди во время смерти

Многих людей смерть пугает как процесс, связанный с болью и другими страданиями, но ученые выяснили, что большинство умирает без боли.

Смерть в сопровождении болезненных симптомов – явление редкое, чаще при этом наблюдаются не такие тяжелые ощущения, говорится в исследованиях Университета Вуллонгонга.

Читайте также: Как правильно воспринять диагноз "рак"

Ученые утверждают, что за последнее десятилетие произошло значимое уменьшение боли и других симптомов, которые проявляются в момент окончания человеческой жизни.

"Более 85% пациентов, получающих паллиативную (предсмертную) помощь, не имеют тяжелых симптомов наступления смерти. Люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни", – говорится в докладе австралийских ученых.

Люди перед смертью больше всего чувствуют усталость

Среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, является усталость и потеря аппетита. При этом проявление усталости превосходит другие симптомы, если боль еще возможно лечить препаратами, влиять на другие симптомы проблематично. 13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% – о неприятных симптомах боли, 7,1% – о потере аппетита.

Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, трудности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником. Данные симптомы обычно становятся менее выраженными по мере угасания жизни.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.