Что делает бактерии устойчивыми к антибиотикам и как этого избежать – советы Супрун

Ежегодно от устойчивых к антибиотикам инфекций умирают 700 тысяч человек. В ВОЗ отмечают, что действенность антибиотиков в будущем зависит от всех нас.

Даже если ученые изобретут новые супер-эффективные антибиотики, то прервать замкнутый круг не получится, ведь глобальное поведение людей не изменится, рассказала Ульяна Супрун.

Важно: Как правильно принимать антибиотики

Почему организм привыкает к антибиотикам

️Чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков для лечения или профилактики болезней. Особенно вредно "лечить" этими препаратами болезни, вызванные вирусами;

️Несоблюдение курса лечения. Прерывание курса антибиотиков делает бактерии еще сильнее;

Некачественный инфекционный контроль в медицинских учреждениях;

️Несоблюдение элементарных правил гигиены и санитарии;

️Чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, разведении рыбы и аграрных культур. Ведь из-за этого антибиотикорезистентные бактерии попадают в организм человека вместе с пищей и водой;

Отсутствие принципиально новых антибиотиков. Причина этому – слишком быстрая адаптация бактерий, что требует оперативности и крупных инвестиций;



Почему возникает устойчивость к антибиотикам

Безусловно, многое зависит от представителей здравоохранения. В первую очередь, врачи должны назначать своим пациентам такие препараты только тогда, когда это действительно необходимо. Было бы замечательно, если бы часть из них прекратила выписывать антибиотики при гриппе или простуде.

По возможности желательно провести тест, который определяет устойчивость к антибиотикам.

Как предотвратить антибиотикорезистентность

Очень просто, но эффективно – регулярно мойте руки . Это предотвращает распространение бактерий, чем уменьшает потребность в использовании антибиотиков;

. Это предотвращает распространение бактерий, чем уменьшает потребность в использовании антибиотиков; ️Запомните раз и навсегда, что антибиотики бессильны против вирусов ;

; Не занимайтесь самолечением , принимать антибиотики только по рецепту врача и не покупать лекарства для лечения болезней, которые вызваны не бактериями;

, принимать антибиотики только по рецепту врача и не покупать лекарства для лечения болезней, которые вызваны не бактериями; Если есть необходимость в лечении антибиотиками, то пейте их до конца . Даже если вам стало значительно лучше – не прерывайте курс лечения;

. Даже если вам стало значительно лучше – не прерывайте курс лечения; Не передавайте никому антибиотики, которые остались после вашего курса лечения. Ведь подбирать их нужно тщательно и индивидуально , а сделать это может только квалифицированный врач;

, а сделать это может только квалифицированный врач; Вакцинация предотвращает распространение болезней, а меньше болезней – меньше использования антибиотиков.

В Украине продажа антибиотиков без рецептов не контролируется. МЗ и Центр общественного здоровья разработали План действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, который должен усилить контроль за продажей лекарств до 2020 года.

Через некоторое время их можно будет приобрести только по рецепту, однако наказание все равно остается небольшим.

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