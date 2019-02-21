Что делает людей счастливее: ученые нашли ответ

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Что делает людей счастливее
Что делает людей счастливее / stocksnap.io

Каждый человек имеет определенные цели, к которым он стремится. Швейцарские ученые обнаружили, что наше восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью.

Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благосостояние людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет, пишет European Journal of Personality.

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Добровольцам предложили оценить важность и предполагаемую досягаемость жизненных целей в 10 сферах:

• здоровье;
• общество;
• личностный рост;
• социальные отношения;
• слава;
• имидж;
• богатство;
• семья;
• забота о молодом поколении;
• работа.

Оценить участники должны были по четырехбалльной шкале.

Результаты опроса показали, что люди, которые воспринимают свои цели как достижимые, чувствовали больше эмоциональное и психическое благополучие.

via GIPHY

Фактически, достижение целей не было слишком важным. То есть, оно имело значение для человека. Но больший эффект имело как раз то, как чувствовали себя люди, зная, что реализация их целей вполне реальна.

Цель человека в основном сводились к задачам, которые ей приходится преодолевать на определенном этапе жизни. Молодые участники оценили личностный рост, социальный статус, социальные отношения и профессиональный рост как важные. А вот для пожилых людей в приоритете были социальная активность и здоровье.

По словам исследователей, ощущение контроля над своей жизнью, которое вызвано достижимыми целями, делает людей счастливее.

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Теги: Здоровье Психология исследования
Источник: 24 Канал
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