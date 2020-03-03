Что делают в Черновцах, чтобы не допустить распространения коронавируса

Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.

Об этом сообщает Громадське Буковина на своем телеграмм канале.

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Какие действия предпринимает черновицкая власть, чтобы избежать распространения коронавируса?

В Черновцах будут дезинфицировать весь общественный транспорт. Об этом сообщил заместитель черновицкого городского головы Владимир Середюк.

Троллейбусы уже начали дезинфицировать. Это делают, когда они завершают маршрут. Также кондукторам и водителям раздают марлевые повязки на конечной станции. Об этом сообщил начальник Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк.

На пунктах пропуска "Порубное" и "Мамалыга" меряют температуру тем, кто имеет признаки ОРВИ. Также это делают на железнодорожном вокзале. Людей с высокой температурой изолируют до приезда скорой.

Для приема и лечения инфицированных коронавирусом в Черновцах готовы два медицинских учреждения – инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы и военный госпиталь.

В Черновицкой области работает круглосуточная контактная линия: (066) 084 93 13.

В Украине обнаружили коронавирус

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии вместе с семьей.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.



Смертность от коронавируса / инфографика 24 Канала

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