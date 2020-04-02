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Что делать человеку, который подозревает у себя коронавирус: советы Супрун

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Как должны работать поликлиники в условиях пандемии коронавируса / Getty Images

Если появились симптомы коронавируса – человеку необходимо сразу связаться с семейным врачом. Поэтому важно семейным врачам иметь четкий алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.

Об этом пишет экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Что делать пациентам, которые подозревают у себя коронавирус

  • При наличии симптомов острой респираторной инфекции или подозрения на COVID-19 пациентам рекомендуется не идти непосредственно в амбулаторию или поликлинику, а позвонить к своему семейному врачу.
  • Если нет личного номера семейного врача, звонить нужно в медучреждение, где подписана с медиком декларация.
  • Если у пациента нет семейного врача, то звонить можно в центр НСЗУ по номеру 1677 или на горячую линию по вопросам коронавируса в своем регионе.
  • Если вы имеете температуру выше 38 градусов, которая не сбивается, и трудности с дыханием – звоните сразу 103.

Супрун подчеркнула, что не все пациенты с подтвержденным коронавирусом нуждаются в госпитализации в больницу. Поэтому врач может рекомендовать самоизолироваться.


Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь
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