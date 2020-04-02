Что делать человеку, который подозревает у себя коронавирус: советы Супрун

Как должны работать поликлиники в условиях пандемии коронавируса / Getty Images

Если появились симптомы коронавируса – человеку необходимо сразу связаться с семейным врачом. Поэтому важно семейным врачам иметь четкий алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.