Что делать человеку, который подозревает у себя коронавирус: советы Супрун
Если появились симптомы коронавируса – человеку необходимо сразу связаться с семейным врачом. Поэтому важно семейным врачам иметь четкий алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.
Об этом пишет экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
Читайте также В роддоме Франковска, где зафиксировали вспышку COVID-19, проверяют всех беременных и персонал
Что делать пациентам, которые подозревают у себя коронавирус
- При наличии симптомов острой респираторной инфекции или подозрения на COVID-19 пациентам рекомендуется не идти непосредственно в амбулаторию или поликлинику, а позвонить к своему семейному врачу.
- Если нет личного номера семейного врача, звонить нужно в медучреждение, где подписана с медиком декларация.
- Если у пациента нет семейного врача, то звонить можно в центр НСЗУ по номеру 1677 или на горячую линию по вопросам коронавируса в своем регионе.
- Если вы имеете температуру выше 38 градусов, которая не сбивается, и трудности с дыханием – звоните сразу 103.
Супрун подчеркнула, что не все пациенты с подтвержденным коронавирусом нуждаются в госпитализации в больницу. Поэтому врач может рекомендовать самоизолироваться.
Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Жертвы коронавируса чаще всего умирают из-за сердцасегодня , 15:49
-
Американская разведка утверждает, что Китай скрывает истинное количество больных коронавирусомсегодня , 19:56
-
Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новостисегодня , 13:35
-
Почему все люди должны носить защитную маску: пояснение Минздравасегодня , 10:57
-
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществесегодня , 18:10
-
Провинции Китая закрывают на карантинсегодня , 16:03