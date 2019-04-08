Что делать, чтобы не заболеть раком

Лечение рака очень дорого стоит и не всегда является успешным. А ежедневные здоровые привычки могут значительно снизить риски онкологии.

Последние исследования показали, что до половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы люди вовремя изменили образ жизни, сообщили в Минздраве.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от рака умерло 9,6 миллионов человек – каждый шестой в мире.

Доказано, что вредные привычки значительно увеличивают риски рака. Например, вероятность развития рака легких у курильщиков составляет около 22%.



Самые распространенные виды рака

У тех, кто курил и бросил, – 4%; у тех, кто курит иногда, – 13%; у тех, кто не курил никогда, риск появления онкозаболевания составляет 0,3%.

Что вы можете сделать уже сейчас:

Отказаться от курения

Не злоупотреблять алкогольными напитками

Защищать кожу от солнца

Ограничить употребление красного мяса

Удерживать здоровый вес

Быть физически активными

Вовремя обращаться к врачу

Проходить профилактические осмотры

В современном мире шансы вылечить рак на ранней стадии очень высоки. Например, рак грудной железы на I стадии излечим у 95% женщин.

Но каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Также и у мужчин, рак простаты часто диагностируется уже на этапе метастазов.

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