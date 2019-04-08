Что делать, чтобы не заболеть раком
Лечение рака очень дорого стоит и не всегда является успешным. А ежедневные здоровые привычки могут значительно снизить риски онкологии.
Последние исследования показали, что до половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы люди вовремя изменили образ жизни, сообщили в Минздраве.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от рака умерло 9,6 миллионов человек – каждый шестой в мире.
Доказано, что вредные привычки значительно увеличивают риски рака. Например, вероятность развития рака легких у курильщиков составляет около 22%.
Самые распространенные виды рака
У тех, кто курил и бросил, – 4%; у тех, кто курит иногда, – 13%; у тех, кто не курил никогда, риск появления онкозаболевания составляет 0,3%.
Что вы можете сделать уже сейчас:
- Отказаться от курения
- Не злоупотреблять алкогольными напитками
- Защищать кожу от солнца
- Ограничить употребление красного мяса
- Удерживать здоровый вес
- Быть физически активными
- Вовремя обращаться к врачу
- Проходить профилактические осмотры
В современном мире шансы вылечить рак на ранней стадии очень высоки. Например, рак грудной железы на I стадии излечим у 95% женщин.
Но каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Также и у мужчин, рак простаты часто диагностируется уже на этапе метастазов.
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