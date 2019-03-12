Что делать, если болит горло
Боль в горле мешает жить привычной жизнью, отвлекает от важных дел и снижает производительность. Поэтому важно знать, что делать при боли в горле.
ЛОР-врач Дмитрий Власенко рассказал, что нужно делать при боли в горле.
Читайте также: Как не потерять зрение из-за глаукомы: объясняет медик
Если горло заболело, нет кашля или насморка, температура выше 38.3, и болят шейные лимфоузлы, – стоит обратиться к врачу. Это может быть ангина, бактериальный тонзиллит и может понадобиться антибиотик.
До визита врача можно выпить системное обезболивающее на основе ибупрофена и парацетамола (для ребенка) и препараты на основе диклофенака, нимесулида и т. д. (Для людей старше 14 лет).
Что делать, если болит горло
Если же нет температуры, насморка, кашля и боли в лимфоузлах, то, скорее всего, это вирусный процесс.
В таком случае, если боль не сильно выражена, то достаточно немедикаментозных мер:
- много пить, в теплом или холодном виде: чай, вода, компот, молоко.
- избегать кипятка, соков, газированных напитков, потому что они могут обжигать и без того пострадавшую слизистую оболочку
- можете взять жевательную резинку с ксилитом или леденцы (обычные сосательные конфеты)
- создайте влажный (40-70%) и прохладный (18-20°C) климат в комнате, где находитесь. Прогулки на воздухе также хороши.
В случае, если боль не перестает и усиливается ночью, тогда стоит принять системный анальгетик: парацетамол или ибупрофен для ребенка, для взрослого список расширен: нимесулид, диклофенак, кеторолак, и тому подобное.
Если этого мало, можно применить спреи и растворы для полоскания на основе бензидамина гидрохлорида. Остальные препараты группы не имеют пока доказанной эффективности.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.