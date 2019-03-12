Боль в горле мешает жить привычной жизнью, отвлекает от важных дел и снижает производительность. Поэтому важно знать, что делать при боли в горле.

ЛОР-врач Дмитрий Власенко рассказал, что нужно делать при боли в горле.

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Если горло заболело, нет кашля или насморка, температура выше 38.3, и болят шейные лимфоузлы, – стоит обратиться к врачу. Это может быть ангина, бактериальный тонзиллит и может понадобиться антибиотик.

До визита врача можно выпить системное обезболивающее на основе ибупрофена и парацетамола (для ребенка) и препараты на основе диклофенака, нимесулида и т. д. (Для людей старше 14 лет).



Что делать, если болит горло

Если же нет температуры, насморка, кашля и боли в лимфоузлах, то, скорее всего, это вирусный процесс.

В таком случае, если боль не сильно выражена, то достаточно немедикаментозных мер:

много пить, в теплом или холодном виде: чай, вода, компот, молоко. избегать кипятка, соков, газированных напитков, потому что они могут обжигать и без того пострадавшую слизистую оболочку можете взять жевательную резинку с ксилитом или леденцы (обычные сосательные конфеты) создайте влажный (40-70%) и прохладный (18-20°C) климат в комнате, где находитесь. Прогулки на воздухе также хороши.

В случае, если боль не перестает и усиливается ночью, тогда стоит принять системный анальгетик: парацетамол или ибупрофен для ребенка, для взрослого список расширен: нимесулид, диклофенак, кеторолак, и тому подобное.

Если этого мало, можно применить спреи и растворы для полоскания на основе бензидамина гидрохлорида. Остальные препараты группы не имеют пока доказанной эффективности.

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