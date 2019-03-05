Что делать, если человек подавился

Обструкция дыхательных путей – перекрытие инородным телом. В разговорной речи это явление называют "подавился".

Обструкция бывает полная и неполная. Неполная – человек кашляет, говорит и дышит. И все что нужно сделать – наклонить человека, чтобы дыхательные пути были направлены ртом вниз, именно так сила притяжения будет помогать выкашлять инородное тело. Если стучать по спине – вы только втолкнет инородное тело глубже, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

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Обструкция полная – человек не кашляет, не говорит, не дышит. До потери сознания 30 – 40 секунд. Соответственно, действовать надо максимально быстро.

Что делать при полной обструкции? Становимся со стороны пациента, поддерживаем его одной рукой, а другой выстукиваем инородное тело ударами между лопаток, сила ударов каждый раз должна увеличиваться. Делаем таких 5 ударов.

Если это неэффективно – переходим ко всем известному приему Хеймлиха: становимся позади пациента, свою ногу ставим между его ногами, находим пупок, на 2 пальца выше пупка ставим свой кулак, который обнимаем своей второй рукой, отклоняем голову в сторону, чтобы во время приема вы не получили травм, разводим локти, – и с макимальный силой давим руками на пациента в направлении своего подбородка.

Таким образом спасатель давит на диафрагму, и инородное тело выталкивается остаточным объемом воздуха, который всегда есть в наших легких.

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