Хотя бы раз в жизни до 40% людей теряли сознание. Такое состояние возникает из-за того, что уменьшается приток крови к мозгу. Или же не хватает кислорода или глюкозы.

Люди могут потерять сознание где угодно: в транспорте, в кафе, дома.

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Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отмечает, что в таком состоянии человека не нужно сажать и поливать водой.

Что делать, если человек потерял сознание

1. Проверьте, дышит ли человек.

2. Если человек дышит:

– уложите его горизонтально на бок, и поднимите его ноги, чтобы увеличить приток крови к мозгу

– осмотрите дыхательные пути, расстегните одежду, если она препятствует дыханию.



Поднимите ноги человеку, который потерял сознание

Если пострадавший начинает дышать с хрипением или вообще не дышит, прежде всего подумайте о западения языка. Чтобы он не умер из-за этого, необходимо:

• применить специальные средства – воздуховод, ларингеальная маска, комбитюб, интубация;

• запрокинуть голову;

• перевернуть на бок — легко, просто и почти всегда можно.



Ларингеальная маска

Если человек перестал дышать, необходимо сделать искусственное дыхание.

После того, как человек очнется, стоит дать ему прохладной воды.

Убедитесь, может ли человек самостоятельно встать и идти. Если у человека нет боли в груди, в животе или резкого головной боли и нет ощущения головокружения, то нет причин для беспокойства. Если эти ощущения есть – стоит обратиться к врачу.

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