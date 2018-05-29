Что делать, если человек потерял сознание
Хотя бы раз в жизни до 40% людей теряли сознание. Такое состояние возникает из-за того, что уменьшается приток крови к мозгу. Или же не хватает кислорода или глюкозы.
Люди могут потерять сознание где угодно: в транспорте, в кафе, дома.
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Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отмечает, что в таком состоянии человека не нужно сажать и поливать водой.
Что делать, если человек потерял сознание
1. Проверьте, дышит ли человек.
2. Если человек дышит:
– уложите его горизонтально на бок, и поднимите его ноги, чтобы увеличить приток крови к мозгу
– осмотрите дыхательные пути, расстегните одежду, если она препятствует дыханию.
Поднимите ноги человеку, который потерял сознание
Если пострадавший начинает дышать с хрипением или вообще не дышит, прежде всего подумайте о западения языка. Чтобы он не умер из-за этого, необходимо:
• применить специальные средства – воздуховод, ларингеальная маска, комбитюб, интубация;
• запрокинуть голову;
• перевернуть на бок — легко, просто и почти всегда можно.
Ларингеальная маска
Если человек перестал дышать, необходимо сделать искусственное дыхание.
После того, как человек очнется, стоит дать ему прохладной воды.
Убедитесь, может ли человек самостоятельно встать и идти. Если у человека нет боли в груди, в животе или резкого головной боли и нет ощущения головокружения, то нет причин для беспокойства. Если эти ощущения есть – стоит обратиться к врачу.
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