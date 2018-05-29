Что делать, если человек потерял сознание

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Что делать, если человек потерял сознание
Что делать, если человек потерял сознание / buoyhealth.com

Хотя бы раз в жизни до 40% людей теряли сознание. Такое состояние возникает из-за того, что уменьшается приток крови к мозгу. Или же не хватает кислорода или глюкозы.

Люди могут потерять сознание где угодно: в транспорте, в кафе, дома.

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Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отмечает, что в таком состоянии человека не нужно сажать и поливать водой.

Что делать, если человек потерял сознание

1. Проверьте, дышит ли человек.

2. Если человек дышит:

– уложите его горизонтально на бок, и поднимите его ноги, чтобы увеличить приток крови к мозгу
– осмотрите дыхательные пути, расстегните одежду, если она препятствует дыханию.

Підніміть ноги людині, яка знепритомніла
Поднимите ноги человеку, который потерял сознание

Если пострадавший начинает дышать с хрипением или вообще не дышит, прежде всего подумайте о западения языка. Чтобы он не умер из-за этого, необходимо:

• применить специальные средства – воздуховод, ларингеальная маска, комбитюб, интубация;
• запрокинуть голову;
• перевернуть на бок — легко, просто и почти всегда можно.

Ларингеальна маска
Ларингеальная маска

Если человек перестал дышать, необходимо сделать искусственное дыхание.

После того, как человек очнется, стоит дать ему прохладной воды.

Убедитесь, может ли человек самостоятельно встать и идти. Если у человека нет боли в груди, в животе или резкого головной боли и нет ощущения головокружения, то нет причин для беспокойства. Если эти ощущения есть – стоит обратиться к врачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що робити при втраті свідомості Ставте лайк, якщо вважаєте пост корисним, щоб якомога більше людей могли його побачити! Випадки втрати свідомості ви можете зустріти у транспорті, особливо в душному метро. Сам стан відсутності свідомості означає, що мозку чогось не вистачає — крові, кисню чи глюкози. Тому при втраті свідомості людину НЕ потрібно садити поливати водою Що робити при втраті свідомості? Перевірте, чи дихає людина. Якщо людина дихає — вкладіть її горизонтально на бочок, і бажано ніжки припідняти, щоб збільшити притік крові до голови. людина без свідомості потребує догляду, — особливо за прохідністю дихальних шляхів. Бо часто буває так, що язик опускається вниз, і людина помирає від свого ж язика, бо не може дихати. Як вирішити проблему з язиком? 1. Спеціальні засоби — повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація. або 2. Закинути голову. або 3. Перевернути на бочок — легко, просто і майже завжди можна. Водою не мочіть, потрусіть за плечі, натисніть за вухом. АВТОР: Ярослав Вус, голова #всеукраїнськаспілкапарамедиків #втратасвідомості #потерясознания #першадопомога #перваяпомощь #firstaid #pmgroup

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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