Что делать, если нарушили график вакцинации ребенка

Если ребенку стандартно делают все прививки согласно возрасту, то проблем не возникает. Однако многие родители сталкиваются с ситуацией, когда график вакцинации ребенка нарушается.

На самом деле, план действий в таком случае является достаточно простым и понятным, сообщает sviy.doc.

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В случае пропущенного срока для плановых вакцинаций необходимо обратиться к педиатру, который поможет составить график и закончить все пропущенные прививки в ближайшие сроки.

Распространенные мифы о графике проведения плановых прививок:

Некоторые родители распространяют информацию, что каждый ребенок особенный, из-за чего для каждой надо составлять индивидуальный график, учитывая его иммунитет. Это неправда, ведь на самом деле графики прививок всех стран составлены примерно одинаково. Исследования показывают, что отсрочка вакцинации только создает дополнительную опасность для ребенка.

Некоторые считают, что если у ребенка некоторые прививки были выполнены частично и после того прошло много времени, то весь процесс необходимо начинать заново. На самом деле, необходимо лишь доработать пропущенные вакцины и дозы – их количество корректируется в зависимости от возраста.

Индивидуальный график должен составлять не иммунолог, а педиатр или семейный врач.

Иммунограмма не имеет отношения к вакцинации – она ​​необходима для диагностики нарушений в работе иммунной системы, например, определения иммунодефицита

Некоторые считают, что нельзя делать несколько прививок одновременно. На самом деле, при "догоняющем графике" наоборот лучше минимизировать количество визитов к врачу. Поэтому, по возможности несколько вакцин не только можно, а даже нужно провести в один сеанс. Это не только позволит быстрее защитить ребенка, но и уменьшит психологическую нагрузку на него.

Календарь прививок / Инфографика 24 канала

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