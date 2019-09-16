Что делать, если подавились, а рядом никого нет

Подавиться, когда рядом никого нет – это фобия многих людей. Добежать до помощи в случае полного перекрытия дыхательных путей не получится, время идет на секунды, позвонить тоже – голоса нет. Но помочь самому себе возможно.

Признаки перекрытия дыхательных путей

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Именно при наличии этих симптомов мы предоставляем помощь в виде приема Геймлиха и ударов между лопатками.

Внезапное нарушение дыхания;

Беззвучные попытки кашля;

Невозможность ничего сказать, нет голоса;

Человек держится за горло;

Быстро начинает синеть.

Что делать если рядом никого нет?

Если с вами произошло такое, а рядом никого нет, попробуйте решить обструкцию сами:

Положите кулак одной руки на область в верхней части живота, где ребра сходятся, образуя угол; Второй рукой обхватите кулак первой, образовав замок; Сделайте быстрый и сильный толчок руками внутрь и вверх, повторяйте, пока не освободите дыхательные пути.



При перекрытии дыхательных путей нужно действовать немедленно

Для большей эффективности можно использовать спинку стула, сделав из нее опору для кулаков. Также для этого может послужить край стола. Можно опереться на угол спинки стула, руками притягивая себя, делая резкий рывок.

Главное понимать смысл своих действий: в дыхательных путях есть препятствие, оно перекрыло просвет полностью, чтобы его достать, есть только путь назад, ведь дыхательные пути сужаются книзу, как воронка. Чтобы достать препятствие, нужно поднят давление ниже него, и под действием этого давления оно вылетит наружу.

Этот прием имеет ряд осложнений, например, перелом ребер, а также разрывы печени и легких. Поэтому после применения приема Геймлиха на себе и других следует провести обследование.

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