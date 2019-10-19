Первая помощь при укусе собаки: что делать, чтобы не заболеть бешенством

Бешенство – смертельная инфекция и чаще всего человек может заразиться этим опасным вирусом через укус зараженной собаки. Что делать, если вас укусила собака, больная бешенством?

Что делать, чтобы не заболеть бешенством, рассказала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Что такое бешенство и как передается?

Инфекция бешенства может попасть через укус животного (в 99% случаев это собаки) или попадания слюны невакцинированных от бешенства животных на участки кожи с порезами или царапинами или на поверхность слизистой оболочки. Кроме того, при укусе животного возможно заражение возбудителем столбняка.

Инкубационный период бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года – в зависимости от различных факторов. То есть, симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса собаки,

– объяснила Супрун.



В Украине есть вакцина для профилактики бешенства



К сожалению, бешенство – смертельная инфекция, но своевременная помощь дает шанс на 100% спастись. К слову, в Украине есть более 39 тысяч доз французских вакцин для профилактики бешенства. Их используют для вакцинации людей, если есть подозрение, что животное может быть заражено возбудителем бешенства.

Первая помощь после укуса собаки

Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура может спасти жизнь.

Дезинфицируйте рану антисептическим средством на основе спирта или йода.

Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Если вы не знаете, было ли животное здоровым – обязательно должны сделать прививку вакциной.



Укусила собака, больная бешенством: что делать

Если есть возможность – обратитесь в ветеринарную службу, чтобы они провели исследование животного на наличие инфекции. Если животное не заражено бешенством, то профилактическое лечение можно будет прервать.

Если животное невозможно найти и протестовать – необходимо провести полный курс профилактических прививок.

Всегда вакцинируйте от бешенства домашних животных – собак и кошек.

Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения. В частности, это касается ветеринаров, лесников и тех, кто работает с животными.

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