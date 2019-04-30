Что делать, если поранились использованными шприцем или иглой
Если же вы занялись уборкой в парке или вышли на прогулку и нашли использованный шприц или иглу, то не стоит паниковать.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вы поранились иглой или шприцем, как уберечься от этого и как правильно утилизировать иглу или шприц.
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Что делать, когда случайно укололся использованной иглой?
Через рану от иглу могут передаваться ВИЧ, гепатит B и С, герпес, малярия, сифилис, дифтерия и еще несколько десятков других парентеральных инфекций. Но шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие.
Но не стоит паниковать, попробуйте дышать спокойно и ровно.
Супрун отмечает, что существуют данные о том, что медицинские работники могут заразиться через шприц или иглу.
Несмотря на это, источник крови в иголках и шприцах, которые находят на улице, обычно неизвестен. К тому же, ранение происходит не сразу после использования иглы, поэтому она редко содержит остатки крови. Этот уменьшает риск заражения вирусами и инфекциями.
Супрун советует придерживаться таких действий
- подождите чтобы кровотечение остановилось само в течение нескольких минут
- промойте рану водой
- не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь
- высушите и заклейте рану пластырем
- отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинета доверия, или центра ВИЧ/СПИДа (адреса центров в городах Украины здесь).
После чего врач оценит ситуацию и спросит о деталях инцидента. Будьте готовы максимально четко вспомнить все детали.
Если риски инфицирования низкие, то нужно перестать волноваться.
Если вы поранились использованным шприцем – немедленно обратитесь к врачу
При высоких рисках инфицирования врач может назначить что-то из перечня:
- профилактика антибиотиками во избежание кожной инфекции
- прививки против гепатита B
- профилактическая терапия от ВИЧ
- образцы вашей крови могут быть проверены на гепатит B, гепатит C или ВИЧ сразу или после определенного времени
После этого у вас будет инструкция как действовать, поможет в этом семейный врач.
Как уберечься от ранений использованными иглой или шприцем
1. Берите с собой перчатки, плоскогубцы, контейнер для острых предметов (сосуд, коробка крепкий пакет, которые невозможно повредить острым предметом или иглой). Держите его всегда рядом.
2. Наденьте перчатки, устойчивые к механическим повреждениям, проколам и порезам.
3. Не прикасайтесь к шприцу руками – поднимайте его только с помощью плоскогубцев или других инструментов.
Не прикасайтесь к шприцу руками
4. Шприц немедленно поместите в контейнер для утилизации отходов и не передавайте его никому.
5. Если игла отделена от колпачка, не стоит одевать колпачок обратно на иглу.
6. После завершения уборки снимите перчатки и поместите их в пакет. Тщательно помойте руки с мылом.
7. Держите контейнер для утилизации в безопасном месте. Его содержание необходимо утилизировать как биологически опасные отходы.
8. Не храните иглу, которой укололись – утилизируйте на специальных предприятиях, которые имеют лицензию и сертифицированное оборудование. Список можно найти здесь. В списке ищите предприятия, работающие с клиническими и подобными им отходами в вашем городе или регионе.
Если у вас нет возможности утилизировать шприц как указано выше, обязательно позаботьтесь чтобы он был отдельно от остального мусора. Позаботьтесь о том, чтобы другие люди его не нашли так же как вы.
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