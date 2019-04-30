Что делать, если поранились использованными шприцем или иглой

Если же вы занялись уборкой в парке или вышли на прогулку и нашли использованный шприц или иглу, то не стоит паниковать.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вы поранились иглой или шприцем, как уберечься от этого и как правильно утилизировать иглу или шприц.

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Что делать, когда случайно укололся использованной иглой?

Через рану от иглу могут передаваться ВИЧ, гепатит B и С, герпес, малярия, сифилис, дифтерия и еще несколько десятков других парентеральных инфекций. Но шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие.

Но не стоит паниковать, попробуйте дышать спокойно и ровно.

Супрун отмечает, что существуют данные о том, что медицинские работники могут заразиться через шприц или иглу.

Ульяна Супрун "Для гепатита B они составляют от 2% до 40%, гепатита C — 3-10%. ВИЧ — 0,2-0,5%. Риски зависят от многих факторов: размера иглы, глубины проникновения, количества крови, попавшей при ранении и концентрации в ней вируса."

Несмотря на это, источник крови в иголках и шприцах, которые находят на улице, обычно неизвестен. К тому же, ранение происходит не сразу после использования иглы, поэтому она редко содержит остатки крови. Этот уменьшает риск заражения вирусами и инфекциями.

Супрун советует придерживаться таких действий

подождите чтобы кровотечение остановилось само в течение нескольких минут промойте рану водой не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь высушите и заклейте рану пластырем отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинета доверия, или центра ВИЧ/СПИДа (адреса центров в городах Украины здесь).

После чего врач оценит ситуацию и спросит о деталях инцидента. Будьте готовы максимально четко вспомнить все детали.

Если риски инфицирования низкие, то нужно перестать волноваться.



Если вы поранились использованным шприцем – немедленно обратитесь к врачу

При высоких рисках инфицирования врач может назначить что-то из перечня:

профилактика антибиотиками во избежание кожной инфекции

прививки против гепатита B

профилактическая терапия от ВИЧ

образцы вашей крови могут быть проверены на гепатит B, гепатит C или ВИЧ сразу или после определенного времени

После этого у вас будет инструкция как действовать, поможет в этом семейный врач.

Как уберечься от ранений использованными иглой или шприцем

1. Берите с собой перчатки, плоскогубцы, контейнер для острых предметов (сосуд, коробка крепкий пакет, которые невозможно повредить острым предметом или иглой). Держите его всегда рядом.

2. Наденьте перчатки, устойчивые к механическим повреждениям, проколам и порезам.

3. Не прикасайтесь к шприцу руками – поднимайте его только с помощью плоскогубцев или других инструментов.



Не прикасайтесь к шприцу руками

4. Шприц немедленно поместите в контейнер для утилизации отходов и не передавайте его никому.

5. Если игла отделена от колпачка, не стоит одевать колпачок обратно на иглу.

6. После завершения уборки снимите перчатки и поместите их в пакет. Тщательно помойте руки с мылом.

7. Держите контейнер для утилизации в безопасном месте. Его содержание необходимо утилизировать как биологически опасные отходы.

8. Не храните иглу, которой укололись – утилизируйте на специальных предприятиях, которые имеют лицензию и сертифицированное оборудование. Список можно найти здесь. В списке ищите предприятия, работающие с клиническими и подобными им отходами в вашем городе или регионе.

Если у вас нет возможности утилизировать шприц как указано выше, обязательно позаботьтесь чтобы он был отдельно от остального мусора. Позаботьтесь о том, чтобы другие люди его не нашли так же как вы.

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