Что делать, если "продуло" шею

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Продуло шею: что делать и как лечить
Продуло шею: что делать и как лечить / yogajournal.jp

Многим знака эта острая боль в шее. Стоит отметить, что воспаление мышц не происходит из-за обычного сквозняка, а только из-за длительного переохлаждения или сильного потока воздуха, направленного в эту область.

Боль в мышцах может быть не только из-за переохлаждения, но и из-за сна в неудобном положении, длительной работы за компьютером или физической нагрузки, рассказывает врач ортопед-травматолог Артур Красненко.

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Воспаление в мышцах называется миозит. Через раздражитель мышца сокращается, из-за чего снижается кровоснабжение и возникает боль.

 
Миозит – симптомы
  • Мышцы словно "заклинило";
  • Боль в поверхностных мышцах, которая возникает внезапно;

Обычно такая "простуда" проходит самостоятельно и не вызывает беспокойства. Однако если шея "хрустит", есть головокружение, рвота, онемение конечностей – немедленно обратитесь к врачу.

Продуло шию що робити
Что делать при боли в шее

Что сделать, чтобы не болела шея

  • Принять таблетку обезболивающего группы НПВП (например, диклофенак или ибупрофен)
  • Сделать теплый компресс или нанести согревающий крем
  • Пытаться плавно растягивать мышцы. Обратите внимание, что растяжка не должна вызывать сильные боли, поэтому "без фанатизма", пожалуйста;

Профилактика: как уберечься от "сквозняков"

На самом деле, открытое окно никак не должно вас беспокоить и устойчивость к сквознякам нужно просто выработать. Для закаливания организма не обязательно прыгать босиком в снег, достаточно лишь снизить отопление дома до 18-20 градусов.

Постепенно эта температура станет для вас нормой и незначительные сквозняки не будут вызывать дискомфорта.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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