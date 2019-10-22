Что делать, если "продуло" шею
Многим знака эта острая боль в шее. Стоит отметить, что воспаление мышц не происходит из-за обычного сквозняка, а только из-за длительного переохлаждения или сильного потока воздуха, направленного в эту область.
Боль в мышцах может быть не только из-за переохлаждения, но и из-за сна в неудобном положении, длительной работы за компьютером или физической нагрузки, рассказывает врач ортопед-травматолог Артур Красненко.
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Воспаление в мышцах называется миозит. Через раздражитель мышца сокращается, из-за чего снижается кровоснабжение и возникает боль.
- Мышцы словно "заклинило";
- Боль в поверхностных мышцах, которая возникает внезапно;
Обычно такая "простуда" проходит самостоятельно и не вызывает беспокойства. Однако если шея "хрустит", есть головокружение, рвота, онемение конечностей – немедленно обратитесь к врачу.
Что делать при боли в шее
Что сделать, чтобы не болела шея
- Принять таблетку обезболивающего группы НПВП (например, диклофенак или ибупрофен)
- Сделать теплый компресс или нанести согревающий крем
- Пытаться плавно растягивать мышцы. Обратите внимание, что растяжка не должна вызывать сильные боли, поэтому "без фанатизма", пожалуйста;
Профилактика: как уберечься от "сквозняков"
На самом деле, открытое окно никак не должно вас беспокоить и устойчивость к сквознякам нужно просто выработать. Для закаливания организма не обязательно прыгать босиком в снег, достаточно лишь снизить отопление дома до 18-20 градусов.
Постепенно эта температура станет для вас нормой и незначительные сквозняки не будут вызывать дискомфорта.
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