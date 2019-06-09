Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Детали от игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, несут серьезную угрозу.

Они могут привести к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек, кишечной непроходимости.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что проявления проглатывания инородного тела у ребенка зависят от его расположения.

Врач Ульяна Супрун “Инородное тело в пищеводе может вызвать слюнотечение, боль за грудиной, невозможность проглотить даже жидкость. В желудке или кишечнике — как правило, бессимптомные. При вдыхании инородного тела в дыхательные пути возможно затрудненное дыхание, кашель. Иногда таких детей безуспешно долго лечат от бронхита”

Когда стоит обратиться к врачу

если ребенок проглотил батарейку любого размера; один или несколько магнитов; любое инородное тело, которое вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность самостоятельно глотать; любое инородное тело, которое имеет колюще-режущие края.

Обратитесь к врачу, если подозреваете, что ребенок проглотил опасный предмет

При появлении кашля, постоянного слюноотделения, проблем с глотанием, тошноты, боли в груди, в животе, проблемах с тем, чтобы пойти в туалет, крови в выделениях или ребенку трудно дышать — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Если родители предполагают, что ребенок мог проглотить опасный предмет, то стоит проконсультироваться с семейным врачом для определения дальнейшей тактики.

При отсутствии жалоб и объяснении ребенка, что именно он проглотил (и это не магниты, батарейки, острые предметы и т. д.), то нет необходимости обращаться за медицинской помощью.

В любом случае проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром.

Как уберечь ребенка от глотания инородных предметов – читайте здесь.

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