Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет
Детали от игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, несут серьезную угрозу.
Они могут привести к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек, кишечной непроходимости.
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что проявления проглатывания инородного тела у ребенка зависят от его расположения.
Когда стоит обратиться к врачу
- если ребенок проглотил батарейку любого размера;
- один или несколько магнитов;
- любое инородное тело, которое вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность самостоятельно глотать;
- любое инородное тело, которое имеет колюще-режущие края.
Обратитесь к врачу, если подозреваете, что ребенок проглотил опасный предмет
При появлении кашля, постоянного слюноотделения, проблем с глотанием, тошноты, боли в груди, в животе, проблемах с тем, чтобы пойти в туалет, крови в выделениях или ребенку трудно дышать — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Если родители предполагают, что ребенок мог проглотить опасный предмет, то стоит проконсультироваться с семейным врачом для определения дальнейшей тактики.
При отсутствии жалоб и объяснении ребенка, что именно он проглотил (и это не магниты, батарейки, острые предметы и т. д.), то нет необходимости обращаться за медицинской помощью.
В любом случае проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром.
Как уберечь ребенка от глотания инородных предметов – читайте здесь.
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